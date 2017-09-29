港报社评：美税改势掀减税战，香港要应变--经济日报9月29日

美国公布税改方案，利好美股气氛。税改一旦落实，相信会掀起环球税务竞赛，中港不能幸免，尤其本港低税优势被削弱，港府检讨税制迫在眉睫，不宜再拖。

美国总统特朗普的税改，着眼简化税制和大幅减税，个人入息税税阶由7个减至3个，企业税由35%减至20%；建议将海外盈利征税体系从属人制变为属地制，令海外已缴税的利润，转回国内后不必再征税；并建议对企业现已储在海外的2.6万亿美元利润，一次过收取一个低的税率，吸引资金回流。

方案公布后，美股全面上升，底因有二。一是减税是共和党各派共同要求，不会像医保替代方案那样诸多阻挠，通过机会料相对较大。再加上市场憧憬2.6万亿美元回流，都有利企业盈利与经济。尽管减税或造成财赤扩大和债务上升，但市场着眼当前好处，股市闻声弹升。

惟一旦税改落实，势对其他国家造成冲击。首先，减税方案将会增加美国营商环境吸引力，一方面可能令打算将业务迁离的美企改变主意，续留美国；另方面吸引美企回流以至海外企业落户美国。这将加剧国家间的企业和人才争逐，其他国家或被迫投入减税竞赛，中港亦难以幸免。

香港虽向以低税招徕，但优势已随外国纷纷减税而消退。例如新加坡已将企业所得税减至17%，英国亦已将税率由28%大减至19%，大幅逼近本港的16.5%。

港府亦有改革税务的意向，特首林郑月娥日前表示，有意减低中小企和初创企业税负，研究将所有企业首200万元盈利的税率降至10%以下。但这主要针对中小企和初创企业，在争取跨国企业上的助力甚小。

香港是否应调低薪俸税与利得税？在维持收支平衡下，是否应开征消费税？本港曾就此讨论，惟未有共识而搁置，在环球减税战即将杀到，港府税务政策组应尽速完成有关研究，提出建议并争取市民认同，不宜再议而不决。

第二个问题是过去9年涌入本港的1,300亿美元当中，有多少属于美企泊在海外的利润？一旦美国通过税改，美企纷将资金滙回美国，将有多少钱由香港流走？再加上储局即将缩表和加息，叠加下对本港有多少冲击？港息会否加快上升？届时对港股，尤其港楼又将有多大冲击？情况恐怕难以乐观，港府与小投资者须早作准备，以免被杀个措手不及。

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