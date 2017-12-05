港报社评：美税改掀减税潮，港宜反守为攻--经济日报12月5日

一石激起千重浪，美国参议院通过税改方案后，日本随即考虑透过给予企业税务优惠来降低企业税，势掀环球减税竞赛；本港低税优势不再，港府宜急谋对策，以免被牵着鼻子走。

美参议院通过税改后，日本政府为了提升日企竞争力，考虑对投资劳工培训和加薪的企业给予约5%税务宽减，若企业从事人工智能或新科技来提高生产力，可额外减税5%，令企业税由近30%减至20%，与美国看齐。事实上，日本首相安倍晋三2012年再出任首相，已将原先企业税由37%减至近30%，今次针对性减税，旨在让打工仔和实体经济受惠。

除日本外，相信欧洲亦会跟随减税，尤其英国在公投脱欧后，为吸引外资，已表明3年内将企业税减至19%。法国刚将企业税减至25%，一旦美国落实税改，恐怕再有减税压力。

香港以往有着简单低税制的优势，吸引周边高税地区的企业来港投资，但在过去10年间，新加坡和台湾将企业税减至17%，令本港的16.5%利得税率不再有太大吸引。

随着美国通过税改，各国或争相减税，本港减税是理所当然。惟本港税率已相当低，减税空间有限，故特首林郑月娥在施政报告提议将企业首200万元盈利的税率降至8.25%，主要针对中小企和初创企业，对争取跨国企业的助力不大。港府有必要设法提供其他优惠，吸引外资来港投资和让本地企业增加投资。

财政司司长陈茂波在年初预算案时建议成立的税务政策组，已于4月底展开工作，检视香港税制的国际竞争力，主要是研究为研发开支提供额外扣税。港府亦于10月底举行税务新方向高峰会，广纳意见，以便制定更具前瞻性税务政策和措施。

港府应将本港税务优势，放在粤港澳大湾区国策中作通盘考虑。本港相对大湾区其他城市确是低税洼地，如何利用这优势，吸引珠三角的高增值产业回流？本港财政连年有盈余，财政储备累积达9,664亿元，大可利用这雄厚资本，推出税务优惠政策来吸引创科产业和相关人才，如让内地创科人才缴交香港税，吸引他们来港。

面对环球减税潮，本港低税优势不再，时间也愈来愈少，港府宜以新思维寻求应对方法，一有共识须尽快落实，还要反守为攻，藉税务优惠吸纳人才和产业落户香港。（完）

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