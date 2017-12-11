港报社评：美税改溢外效应，港宜设法挽外资--经济日报12月11日

美国参议院通过税改后，多国考虑跟随减税，中港却摆出一副不急于出手的姿态，密切留意环球情况变化。惟双方筹码不一，中国有手段应对，本港却无险可守，宜认真评估备用措施。

美国参众两院正磋商折衷方案，但全球却紧张应对。日本已率先表态考虑对积极加薪、投资新科技提升生产力的企业，给予多达10%税务宽减，令企业税减至20%，与美国看齐。英国、澳洲亦研究减税方案，令人担心会掀起环球减税战。

已发展经济体如此紧张跟着减税，基于自保需要，目的是要提高本土对外资的吸引力，尤其是要留住过往为了避税而将资金停泊在海外的美国企业。一旦美国落实税改，企业税由35%减至22%，吸引以美国市场为主的企业搬到美国生产；减低美企海外利润滙回税，令目前停泊在海外的2.6万亿美元或回流美国本土，使美国成为虹吸，抢走环球资金。

中国也忧虑美税改的溢外效应，一方面害怕美资会否因此减少在华投资，另一方面亦担心会掀起民企纷纷将生产綫搬到美国。福耀玻璃董事长曹德旺去年赴美设厂，曾埋怨内地税负太重，比美国高35%。

中央为此上周举行了多个会议，部分人支持跟随美国减税，但最后决定不急于出招，底因有二。其一，中国有信心可透过行政措施，阻止民企资金出逃，正如两个月前中央禁止民企到海外并购，成功遏止企业走资潮。

其二，内地市场庞大，除了提供税务优惠外，中央还可透过其他方法，如进一步开放市场，来留住和吸引外资。例如早前中央宣布金融市场开放，3年后取消外资对华金融机构持股上限，若外资想在中国金融市场有更大影响力，抢占先机至关重要，相信不会为了少交税而放弃在华的长远利益。

中央有信心应对，才会静观其变。香港财政司司长陈茂波亦有信心地指，税改未必对本港经济有即时影响，因本港利得税率仅16.5%，商品没进口税，在国际上具竞争力，且将推出的利得税两级制亦有助减低中小企税赋，故不会贸然一刀切全面减税。

惟本港税率低，再减税空间不大，一旦环球掀减税战，应对招数有限，加上美资究竟有多少利润泊在本港？假如美资将不同资产变现，可能令资产价格出现大幅波动，港府不能掉以轻心，应设法留住这些资产。

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