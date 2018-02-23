港报社评：美股得失如求签，数据解读神经质--信报2月23日

美国联储局已于香港时间周四凌晨发表一月份议息纪录，从中可见决策者对经济前景更感乐观，并表示对实现百分之二通胀目标及循序渐进加息有信心，令市场深信美国下月势必再度调高利率。议息纪录公布后，美股反应可用「神经质」三个字来形容，道指急升后倒跌收场，拖累港股周四显著回落，恒指全日下挫四百六十六点，失守三万一千点关口。

股市单日表现虽不能视作趋势指标，但通胀和利率实乃一个铜币的两面，市场若对经济转强通胀升温反应良好，理论上亦应接受利率不可能长期处于偏低水平。

道指于议息纪录发表后单日转向，先在经济展望乐观下大受鼓舞，后因美国十年期国债孳息率再创四年新高而急转直下，这种患得患失的表现，就如农历新年到车公庙求签的善信，吉凶得听解签人演绎。放诸美股，不论经济数据或联储局向市场传达的政策讯息，都会被好淡双方用作藉口发动攻势。在任何一方取得压倒性优势前，股市不会出现明确方向，唯一可以肯定的是波动性势必大增，投资者更加无所适从。

经济学家普遍认为，央行决策者畏惧通缩甚于通胀，理由是名义（nominal）利率上调空间可以无限，可是一旦降至零便很难再减，央行挽救经济的能力大受掣肘之余，物价持续下跌还意味着实质（real）利率将长期高企，令经济雪上加霜。部分国家如日本和瑞典虽试图以负利率激励消费及投资，惟未见其利先见其害，银行基于害怕存款流失，宁可忍受息差收窄亦不敢向存户转嫁负息。

然而，那不等于决策者无计可施，从过去几年的情况可见，发达国央行都乐于采用开动印钞机这个选项，量化宽松（QE）更成为美欧英日的主要货币政策工具。印钞买债对刺激实体经济效用多强可谓言人人殊，但观乎香港楼市、环球股市、国债、高息（垃圾）债，以至屡创癫价的艺术品，央行天量「放水」造成资产市场热火朝天早已是铁一般的事实。

我们无意评论量宽功过，惟必须指出的是，在超宽松政策实施经年后，物「贱」（通胀并未体现于消费物价指数之上），银纸更「贱」（货币供应大增），真正有价的乃不断受到资金追捧的各类资产。这个局面于最近开始改变，愈来愈多证据显示环球经济同步增长，而劳动力供不应求推高工资的现象，至少在美国日趋明显。由于实体经济已无必要继续靠「紧急措施」支撑，联储局渐进加息理据充分，就连欧洲央行亦在积极部署「收水」。

现在便说通胀强势回归未免言之过早，但从金融市场的角度出发，加息、「收水」意味流动性减少，过去在超宽松环境下回报丰厚的高杠杆投机活动首当其冲，不管是迫于无奈还是出于风险管理考量，拆仓潮恐怕陆续有来，波动性由超低步向剧烈自不待言。

值得注意的是，本周发表的议息纪录记载的是公开市场委员会（FOMC）一月份会议，其时正值美股连番破顶气势如虹，且是离任在即的耶伦最后一次以主席身份主持会议。美股急剧调整始于二月，以鲍威尔为首的联储局新班子对大上大落的市况有何反应，实无法从刚公布的议息纪录中瞧出端倪。

鲍威尔面临的真正挑战不在经济过热，而是金融市场早被诸般非常规政策扭曲得面目全非，利率正常化不过把被长期遏抑下来的市场波动性释放出来，美股本月剧震正是一个强烈警号。

联储局官员都爱强调政策以经济数据为依归（data-dependent），但事实证明，金融市场一旦翻起巨浪，决策者往往讲一套做一套，想硬也硬不起来。鲍威尔席未坐暖即遇上市况风卷残云，他将会一如其多位前任般被市场牵着鼻子走，抑或坚守「数据为本」说得出做得到，一切要待下月会议始见真章。

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