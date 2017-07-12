港报社评：美股遭唱淡，有调整未虞大跌--经济日报7月12日

摩通和花旗唱淡美股，指美股持续上升却未见调整，联储局持续加息更对股市造成负面影响。但加息未必一定令股市跌，随着储局收水，相信美股会借势调整，但暂未有大跌风险。

国际大行又旧调重弹，以储局持续加息为由，再度唱淡美股。但加息一定不利股市？最少在加息周期初段并非如此，因央行开始逐步加息的底因，是经济复苏已渐构成通胀压力。故历来加息周期前段，股市往往反覆上升。目前美国经济数据虽参差反覆，但基本依然向好，像6月份非农业新增职位增加了22.2万个。储局自2015年底以来虽共加了4次息，息率仍处低水平。

何况若利率续升，债市受压，部分资金会从债市撤走，另寻出路，结果股市可能多了资金流入。

至于储局除年底前应会多加一次息外，还将缩减资产负债表，这很可能促使之前量宽制造的泛滥资金从国际回流美国，投入美元资产市场，尤其美股，令美股仍有利好因素支持。

美股如此，其他金融市场又如何呢？在储局真正落实缩表，令资金回流前，市场或可能维持目前向好的状态。

此因虽然除储局有意缩表外，尚有欧洲央行已将收水列入议程，最快明年成事，加拿大和英国央行亦暗示有意收紧货币政策，凸显除了日本外，环球央行准备收水，开始币策正常化进程，意味过去9年货币超宽松阶段终结，但目前仍处象征意义大于实际意义的阶段。

这一方面因量宽退市尤其缩表跟推出量宽一样，都是前所未有，后果难料，所以各国央行都以摸着石头过河的审慎态度处理，不会太过冒进，故推动环球股市的泛滥资金只会缓减。

另一方面是投资者对退市包括缩表都仍抱观望态度，那既然资金暂时不缺，热钱便继续在各资产市场游走图利，所以美股并未因为储局连番加息而作出调整，相反不断创新高，环球股市亦然。除了中国、本港、台湾、日本和泰国等少数地方的股市未破顶外，多国股市近月已突破历史高位。

所以美股和环球股市可能在下半年时间，趁储局势将缩表和加息借势调整，惟幅度应不会太大，尤其美股不算太贵，道指和标普500指数的市盈率分别是18.82倍和21.47倍。但之后表现如何，就要看各央行退市、缩表的步伐了。

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