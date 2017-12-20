港报社评：美视中国竞争者，正常得毋须惊讶--信报12月20日

美国总统特朗普发表任内首份国家安全战略报告，强调一贯的「美国优先」原则，并且点名中国与俄罗斯，把两国列为「战略竞争者」，尽管所用字眼比起外界原先预料的「经济侵略者」略为温和，但始终引起疑虑。

对于这份报告，中国驻美大使馆发言人批评特朗普：「将本国利益凌驾于他国和国际社会共同利益之上，是彻头彻尾的利己主义，势必走向自我孤立。」发言人认为，视华为竞争者的立场与美方宣称「要同中国发展伙伴关系」自相矛盾，「竞争对抗是逆潮流而动，势必被时代所唾弃。」至于美国传媒《纽约时报》，甚至形容特朗普的外交理念犹如重启冷战思维。

按特朗普所言，中俄企图挑战美国权力及削弱其安全与繁荣，两国亦是修正主义者，想以自身理念重塑世界秩序。他警告中国抢占区内的主导权，将削弱多个国家主权，不过坦言在北韩问题上，美国需要与中国合作；而俄罗斯则正在干预全球多国内政，利用网络平台左右公众舆论，但报告没有提到俄罗斯去年干预美国总统大选。

乍看之下，这位白宫主人确有跟中俄对着干的况味，尤其寻求和平崛起而亟盼与美合作的中国领导人听在耳里，难免心中不是味儿，所以新华社发表评论指出，动辄给他国贴上「修正主义」、「对手国家」标签，既有违事实，也背离全球化时代各国安全利益日益紧密相关、不可分割的现实，更与人类社会包容发展、共同安全的大趋势背道而驰，呼吁美国放下「非赢即输、你赢我输」的执念。然而只要细心推敲一下，自可领悟到特朗普只不过回到美国几十年来的传统立场而已，重弹的老调与历届总统没有太大分别，根本毋须大惊小怪。

美国退役将领塔斯夫里迪斯（James Stavridis）讲得发人深省。他撰文表示，特朗普的国安政策「正常得令人惊讶」。所谓正常，意思是没有违反传统，不再像特朗普之前所说的让南韩和日本拥有核武，要求北约缴交「保护费」，跟俄罗斯做好朋友，或者向中国征收百分之四十的惩罚性关税。塔斯夫里迪斯认为，即使民主党希拉莉上台，大概也会交出这样的报告。

诚然，这是一份十分正常的报告，毕竟美国传统的外交政策就是要永远确保其综合国力压倒性凌驾于其他国家，无论民主党还是共和党执政，基本理念离不开此大原则，仅在具体操作细节方面微调罢了。既然美国唯我独尊地位不容挑战，那么任何拥有一定能量的国家都是竞争者，俄罗斯不必多说了，「中国威胁论」多年来挥之不去，正正是这种美式逻辑之下的产物。

为什么国家主席习近平三番四次提出与美国建立「新型大国关系」？为什么他不厌其烦促请中美双方切勿堕进「修昔底德陷阱」？原因恰恰是美国乃现存的霸主，而且视新兴强权为竞争对手，为免硬碰硬最终走上战争之路，习近平摆出软姿态务求「化敌为友」，然而美国至今对于「新型大国关系」还是没有积极回应。

明白了美国传统的外交政策，加上特朗普「回复正常」，不再大放厥词，仅仅提出国家安全战略的四大支柱是保护国土、促进繁荣、凭强盛保和平，以及增加美国影响力，无一不是政治正确的措词，那么我们不难看出，其视中国为竞争者并非什么可怕的事情，最低限度他仍没有兑现竞选承诺把中国列作「货币操控国」。

尚有一点不可不察，美国中期选举明年竞逐，特朗普一方面强调「美国优先」，另一方面「正常得令人惊讶」（严格而言是「正常得毋须惊讶」），多多少少是出于替共和党拉票的需要。经过亚拉巴马州补选失利，共和党在参议院的优势由五十二比四十八跌至五十一比四十九，为免执政权削弱，特朗普确有必要想尽办法为中期选举集气。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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