港报社评：老本坐吃必山崩，竞争力贵乎创新--信报9月29日

世界经济论坛发表年度全球竞争力报告，香港排名由去年的第九位，跃升三级至第六位。在一百三十七个受评的经济体中，瑞士继续位列榜首，美国及新加坡排名分别为第二及第三，台湾下跌一级至第十五位，中国排名第二十七位，比去年上升一级。

香港的全球竞争力排名跳升，当然值得欣慰，可是喜中见忧，不得不让人深思香港未来的发展步伐该如何走下去。

第一点可堪忧虑的是法治。报告指出，香港的司法独立由去年第八位跌至今年第十三位，政府施政透明度由去年第四位降至第六位。虽然报告没有具体点出原因，但大家的焦点不期然放在人大释法和宣誓风波等等争议之上。

律政司司长袁国强昨日针对司法独立排名下跌一事强调，司法独立可分为两方面，包括客观事实和主观感受，「我看不到有任何客观因素影响香港司法独立」。袁国强又说，法官和各级司法人员专业、敬业乐业，独立处理每一宗案件，律政司会继续维护司法独立，亦对法官和司法机构有信心。

如此说来，司法独立排名降低是不是纯粹主观感受使然？答案恐怕莫衷一是，在目前社会撕裂的状况下，任何一宗法庭判决皆可在公众层面得出截然不同的理解，判某甲有罪，某乙认为「政治迫害」；判某丙无罪，某丁觉得「姑息养奸」。

不管如何，司法独立始终是香港的核心价值，排名下跌哪怕只是主观感受，我们仍然寄望法官和司法机构不屈不挠彰显公义，并且尽最大努力把客观事实与主观感受相呼应，套用一句历久常新的法律术语：Justice must not only be done, but also must be seen to be done。只要公义看得见，情绪化的偏颇理解自然销声匿迹。

第二点可堪忧虑的是创新能力不足。全球竞争力报告以十二项因素作为衡量指标，显示香港仍然拥有全球最佳的基建，金融市场稳定支持健康及开放的市场，但在使用人才方面可以做得更好，劳动力及创新能力仍有改善空间。报告指出，影响企业在香港营商的因素，包括创新能力，以及政府施政效率低等等。关于创新一项，香港的评分只有四点五分（最高七分）。那就透视出，香港的优势在于昔日累积下来的「老本」，开创未来的「新本」却是处于弱势，甚至乏善足陈。

以特区政府投放的科研经费来说，仅占本地生产总值的百分之零点七三，远远落后于深圳的百分之四，比起国际平均的百分之二亦瞠乎其后。没错，上届政府费尽九牛二虎之力终于成立了一个创科局，但两年下来，交出什么成绩呢？创新科技离不开大数据，然而政府对于开放数据趑趄不前，打造智慧城市云云，迄今仍流于纸上谈兵。

看看香港的长期竞争对手新加坡，该国政府运用大数据和创新科技改善社区规划的例子比比皆是，香港尚停留在召车应用程式算不算犯法的问题上兜兜转转。至于过隧道或大桥之时还必须停车人手缴费，显然单在市民生活层面已较量出创新能力的高下。

创新科技必定是未来世界的发展方向，奈何香港实在太龟步不前。世界经济论坛创办人史瓦布形容，现时全球进入「人才主义」时代，资本主义迈向新模式，具备创新能力的人才将取代资本，成为最重要的生产因素。香港也许继续有老本可吃，但坐吃终必山崩，新特首林郑月娥既然强调新思维和新作风，那么必须结合官民之力营造创科本钱，敞开胸怀、拉阔眼界，这才是保持及提升竞争力的不二法门。

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