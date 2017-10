港报社评：老本坐吃必山崩，竞争力贵乎创新--信报9月29日

世界经济论坛发表年度全球竞争力报告,香港排名由去年的第九位,跃升三级至第六位。在一百三十七个受评的经济体中,瑞士继续位列榜首,美国及新加坡排名分别为第二及第三,台湾下跌一级至第十五位,中国排名第二十七位,比去年上升一级。

香港的全球竞争力排名跳升,当然值得欣慰,可是喜中见忧,不得不让人深思香港未来的发展步伐该如何走下去。

第一点可堪忧虑的是法治。报告指出,香港的司法独立由去年第八位跌至今年第十三位,政府施政透明度由去年第四位降至第六位。虽然报告没有具体点出原因,但大家的焦点不期然放在人大释法和宣誓风波等等争议之上。

律政司司长袁国强昨日针对司法独立排名下跌一事强调,司法独立可分为两方面,包括客观事实和主观感受,「我看不到有任何客观因素影响香港司法独立」。袁国强又说,法官和各级司法人员专业、敬业乐业,独立处理每一宗案件,律政司会继续维护司法独立,亦对法官和司法机构有信心。

如此说来,司法独立排名降低是不是纯粹主观感受使然?答案恐怕莫衷一是,在目前社会撕裂的状况下,任何一宗法庭判决皆可在公众层面得出截然不同的理解,判某甲有罪,某乙认为「政治迫害」;判某丙无罪,某丁觉得「姑息养奸」。

不管如何,司法独立始终是香港的核心价值,排名下跌哪怕只是主观感受,我们仍然寄望法官和司法机构不屈不挠彰显公义,并且尽最大努力把客观事实与主观感受相呼应,套用一句历久常新的法律术语:Justice must not only be done, but also must be seen to be done。只要公义看得见,情绪化的偏颇理解自然销声匿迹。

第二点可堪忧虑的是创新能力不足。全球竞争力报告以十二项因素作为衡量指标,显示香港仍然拥有全球最佳的基建,金融市场稳定支持健康及开放的市场,但在使用人才方面可以做得更好,劳动力及创新能力仍有改善空间。报告指出,影响企业在香港营商的因素,包括创新能力,以及政府施政效率低等等。关于创新一项,香港的评分只有四点五分(最高七分)。那就透视出,香港的优势在于昔日累积下来的「老本」,开创未来的「新本」却是处于弱势,甚至乏善足陈。

以特区政府投放的科研经费来说,仅占本地生产总值的百分之零点七三,远远落后于深圳的百分之四,比起国际平均的百分之二亦瞠乎其后。没错,上届政府费尽九牛二虎之力终于成立了一个创科局,但两年下来,交出什么成绩呢?创新科技离不开大数据,然而政府对于开放数据趑趄不前,打造智慧城市云云,迄今仍流于纸上谈兵。

看看香港的长期竞争对手新加坡,该国政府运用大数据和创新科技改善社区规划的例子比比皆是,香港尚停留在召车应用程式算不算犯法的问题上兜兜转转。至于过隧道或大桥之时还必须停车人手缴费,显然单在市民生活层面已较量出创新能力的高下。

创新科技必定是未来世界的发展方向,奈何香港实在太龟步不前。世界经济论坛创办人史瓦布形容,现时全球进入「人才主义」时代,资本主义迈向新模式,具备创新能力的人才将取代资本,成为最重要的生产因素。香港也许继续有老本可吃,但坐吃终必山崩,新特首林郑月娥既然强调新思维和新作风,那么必须结合官民之力营造创科本钱,敞开胸怀、拉阔眼界,这才是保持及提升竞争力的不二法门。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

