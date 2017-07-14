港报社评：耶伦为己为人，表照缩息照加--经济日报7月14日

美国联储局主席耶伦出席国会听证会，市场认为她放鸽，甚至解读成加息步伐放缓，令道指再创新高。不过，这或是一厢情愿，储局9月缩表，12月再加息的时间表未变。

耶伦在听证会上表示，美国经济持续向好，有利储局按计划逐步加息和在年底前缩表；但在谈到通胀持续放缓，低于2%目标水平时，她回应指「储局正密切注视通胀情况，准备好在万一低通胀并非一时现象时调整政策」。

这番话令市场觉得她没之前那么鹰，解读成储局可能放缓，甚或煞停加息步伐。问题是耶伦是否在放鸽？应非如此。储局包括耶伦谈及调整息口时，一直以来都指是看就业和通胀，立场从来没变，而她对低通胀是否成为新常态仍未有定论，坚持要看数据再定夺，坦言「现在断定通胀目标无法于未来两年实现，还为时尚早」。

反而耶伦在谈到缩表时，强调要尽快做。底因应是其任期明年2月初届满，留任机会甚低，若能在任内展开缩表，便可为量宽拉下谢幕，留下历史功绩。惟若年底才缩表，一旦缩表对金融市场产生太大冲击，便会被轰留下烂摊子给继任人。而9月开启缩表，则可让她有4个月时间处理缩表可能衍生的问题。

对耶伦指要尽快缩表，市场昨未见负面反应，此因储局6月已公布缩表路綫图和规模，透明度甚高，市场已消化了缩表可能对资产市场的影响，当时美股稍微下跌便已反弹回升。加上市场昨认为耶伦在加息政策上放鸽，资金继续投入股市，令道指周三收报21532点，再创新高。

如上所述，耶伦在加息上并非转軚放鸽，那储局年内会否再加息？何时再加？储局6月才加息，要时间观察效果，故9月前应不会再加息。若储局9月缩表，为免叠加效应造成难料的冲击，以及观察缩表效应，9月至年底前加息机会亦低。

当然，如缩表造成金融大震荡，迫使储局要作出大调整施救，12月谈何再加息。但若缩表冲击不大又或储局能通过出口术等方式，平复市场情绪，那储局12月很可能再加息，既储备减息子弹，更证明退市在耶伦治下操作得好，明年2月可光荣卸任。

耶伦并没有放鸽，只是未如市场预期般鹰而已。耶伦在余下任期，为自己、为储局、为美股美楼减泡沫风险，除非形格势禁，否则年内将会表照缩、息照加。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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