港报社评：职业司机短缺，输劳从长计议--信报2月14日

上周末大埔公路九巴翻车意外夺去十九条性命，牵动万千市民的心弦，有亲人在惨剧中不幸罹难的家庭，固然笼罩于一片沉痛的哀恸之下，也为整个香港的迎春度岁活动抹上一丝愁绪，而关于事故成因所引申出的连串话题，诸如巴士车长的操守态度、招聘准则，工时和兼职、培训及监察，遭乘客责骂甚至冒犯的情况，乃至道路设计等等，都在继续发酵，昨日更有运输业团体提出输入外劳的诉求，势将引来另一番议论。

这宗大车祸，肇事车长被控以危险驾驶导致他人死亡罪，昨在粉岭裁判法院提堂，控方表明或会控告更严重罪名，被告还押候审。城巴创办人李日新（Lyndon Rees）日前在个人Facebook谈到此意外时，一方面批评「敌意乘客」挑衅车长的行为，另一方面为兼职车长受针对大抱不平。他呼吁外界应停止对事故原因妄加评估，应交由法官领导的委员会详细调查。

事实上，巴士公司的兼职车长日增，反映招聘全职车长的困难。人们在乘坐巴士时，都会看到车厢内字幕显示屏常出现聘请车长的广告，除了列出月薪二万及多项福利外，还注明有迎新奖金，可是巴士公司依然长期陷于车长人手不足之困，只能透过为数更多的兼职车长填补空缺。

招聘人手遇阻，最基本的原因当为薪酬不够吸引，只是巴士公司若要提高车长待遇，自须考虑在增加车费或整合路线削减成本以开源节流，惟两者均受到规限和掣肘，加上铁路的竞争愈来愈大，路面交通又愈来愈挤，可以预计，巴士公司经营者在取舍利润收益与为市民提供更安全更合理公共服务之间，将面对更深度挣扎。

此外，司机难聘，亦非巴士公司独有的难题，而是关乎整个陆路客运业的「大气候」。公共巴士同业联会、汽车交通运输业总工会、的士司机从业员总会、香港专线小巴持牌人协会、推动的士发展联会等多个组织，昨天就提出了职业司机严重短缺的问题。他们指出，本港运输业界就业人数在一九九一至二○○八年间约有二十万人，但至二○一一至二○一五年间持续下跌到约十八万人的水平，其中司机及维修人员的流失量不断上升；职业司机年龄老化，年轻一代又不愿入行，导致青黄不接。因此，他们要求容许从外地输入司机支援本地陆路客运业持续发展，增加职业司机的劳动人口，避免行业出现断层。

香港出现类似因在职者年纪渐大，退休者与年俱增，新一代却不愿入行，造成人手捉襟见肘的行业，其实比比皆是，尤其在建筑、饮食、长者护理、物业管理、废料回收等行业特别明显。

年轻人对工时长（困身）、付出劳力（辛苦）、具厌恶性，以及晋升机会较少的工种，一般视为畏途，即使工资不低，待遇不俗，他们都未必愿意尝试，家长亦多不支持。是故，对于某些人手匮乏的行业，倘能改善工作环境、薪酬福利、晋升阶梯，虽或许有助吸收新血补充人手，但要真正解决困境，输入外劳始终不能排除在考虑之列。

只是，一说到输入外劳，社会上争议必然强烈，劳工团体更会视如洪水猛兽，深恐外劳抢占本地工人饭碗，压低薪酬。由此引致劳资团体对立，屡试不爽。

特首林郑月娥在去年十月《施政报告》答问会上重申政府立场，在不影响本地劳工就业、工资的情况下，按行业需要，有限度、有规范地输入外劳。她强调有决心解决香港劳动力不足问题，既照顾基层劳工，也不能漠视整体经济发展所需，冀劳资双方可共同寻找出路。

输入外劳问题无疑是摆在香港长远发展道路上一个绕不过的坎，如何衡量利弊，先决条件是社会抱持开放态度，坦诚充分讨论，任何「一刀切」阻止或欲大举输劳的做法，都是以偏概全；惟盼各方都能从大局出发，在输劳的工种数量、薪资水平、审批机制，以及防止滥用的规管等等从长计议，早日取得共识，得出平衡而适切方案。（完）

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