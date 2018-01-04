港报社评：胶袋耗量是减是增，政府切勿自欺欺人--明报1月4日

政府推行胶袋征费，转眼超过8年。环保署不时搬出亮丽数字，强调政策成功减少「胶祸」，然而社会一些声音却质疑当局「夸大战功」。近日环保署披露，2016年胶袋弃置量反弹，升见4年最高，当局对胶袋征费成效是否太过乐观，值得关注。政府评估政策成效，不能偏看有利于己的数字，必须时刻留意蛛丝马迹，检视政策漏洞，报喜不报忧容易自欺欺人。胶袋征费效力再惹怀疑，政府需要切实检讨，亦要反思处事心态。

2009年，政府推出首阶段胶袋征费，先从3000间超市和便利店入手，市民到这些商店购物，如需要胶袋，每个征收5角。及至2015年，第二阶段征费计划实施，全港10万间商户一律不可免费派胶袋。根据环保署的说法，首阶段征费计划可谓「成绩斐然」，超市和便利店派发胶袋数量，5年内锐减近八成，至于第二阶段的全港胶袋征费亦见成效，2015年弃置堆填区的胶袋数量，较之前一年有所下降。

环保署为市民描绘了一幅「明天会更好，胶祸不再来」的景象，然而现实是否如此，一直备受争议。早在2015年，审计报告便质疑，首阶段征费对减少整体胶袋量成效轻微，虽然超市便利店派发胶袋量大减八成，可是根据环保署在堆填区调查垃圾种类的数据，同期其他胶袋派发量大增，此消彼长下胶袋总量只微跌1.2%，反映不少市民仍未改变使用胶袋习惯。统计处数字亦显示，扣除转口量后，本港背心胶袋入口量自2009年起持续增加，去年更达到5876万公斤，升见8年新高，本地胶袋生产商也说近年生产量反弹，令人怀疑「胶袋成灾」问题并未真正解决，甚至有再度恶化之势。

不少环保团体促请政府正视这些不利数字，检讨征费政策，可是环保署的态度，却令环保人士甚为失望。对于审计报告的质疑，当年环境部门官员只是重申需要尽快落实全面征费，否认过去署方有吹嘘夸大数字；对于统计处数据，环保署认为，购物胶袋并无特定商品分类编号，从进出口报关资料整理得出的数据，并未符合监察本地购物胶袋用量的目的，云云。

近日，环保署发表一年一度固体废物监察报告，外界始发现，原来2016年本港堆填区接收废物量升见新高，胶袋弃置量平均每日达到690公吨，按年上升约6%，不单是4年来最高，也是推行全面征费以来，首度录得胶袋弃置量反弹。环保署的回应，仍然坚持征费措施有效，一边强调有关数字除了包括购物胶袋，也包括垃圾胶袋和包装袋，一边则称根据内部评估，2016年堆填区购物胶袋弃置量虽然回升，不过仍较2014年尚未全面推行收费时减少18%。

诚然，各种统计数字本身都可能存在不足，不过环保署在堆填区做的购物胶袋弃置量调查，可靠度一样受到质疑。有环保团体认为，署方没有公开抽样调查方法，弃置量仅属推算，难以作准。不少数字和蛛丝马迹其实都在提醒当局，胶袋征费成效可能未如预期，执事部门应该认真看待，不应淡化这些警号。

为配合首阶段胶袋征费实施，环保署曾要求超市便利店必须汇报胶袋派发量，不过随着第二阶段征费实施，涵盖全港商户，署方以行政成本过高为由，取消零售商汇报制度，只有一些大型商户自愿呈报，究竟全港购物胶袋总用量是增是减，根本无从掌握。虽然署方强调有加强巡查执法，可是全港商户之多，倚靠署方有限人手巡查，实是杯水车薪，阻吓力度极为有限。

近年市民对于减用购物胶袋的意识，无疑较过去为高，可是贪方便者仍然大不乏人。政府对商户派发胶袋监管乏力，容易助长滥用情况复炽。减少使用购物胶袋，政府必须确保政策贯彻落实，不能自我感觉良好掉以轻心。胶袋征费计划推行多年，每个胶袋征收5角，也许已不足以阻止市民滥用，政府有需要考虑增加征费金额，同时做好宣传教育工作，加强收集胶袋派发数据，改善监管机制。（完）

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