港报社评：腾讯受创，政策风险宝贵一课--经济日报7月5日

内地官媒人民网连续两天抨击腾讯（00700）旗下手机游戏《王者荣耀》陷害人生，须受监管，腾讯股价昨暴挫逾4%。事件反映除国企股外，投资者亦要认识民企也有政策风险。

腾讯上周日突然公布，每日活跃玩家达5,000万人的手游《王者荣耀》，会对未成年玩家设3个限制，包括12岁以下每日只可玩1小时等，更将家长监护未成年子女的平台升级。虽有指该手游的大部分玩家为大学生及成年人，有关自行设限避免小童沉迷上瘾，对腾讯收入影响有限，前天股市未有异动；但腾讯突然之举，已引发联想。

翌日人民网即发文抨击手游陷害人生，以《王者荣耀》为矛头，并指除腾讯刚推出的3个限制，各方还应做更多。昨则续发文指要对手游树立大监管理念，要从源头、过程把好关，包括政府部门的审核监管。

此反映内地似要翻起监管手游的大浪，拥有《王者荣耀》的腾讯股价昨因而暴挫逾4%，市值蒸发了约1,100亿港元，等于足足一只蓝筹股；其他与手游相关股份亦见相当跌幅，犹如行业小股灾。

此对投资者尤其本港与国际投资者，是重要的一堂课，就是对内企政策风险的认识。

内地股市有政策风险当非新闻，因内地实行社会主义市场经济，一项新政策或政策调整，每每对上市公司业务造成可大可小影响。但过去这主要体现于国有企业，例如国企改革、合并、行业规管等，又例如像煤、电等资源价格指导之于能源企业，或者像利率指导之于内地银行，当然像楼市调控政策亦会对民营房产企业造成冲击。

然而，投资者一般将新经济企业如腾讯等，视为较少蒙受政策风险，遑论像今次般涉及社会或道德规范的政策影响，故市场大感意外而闻声沽货避险，促成个别行业的小股灾。

对不熟悉国情的本港与海外投资者，在乘沪股通、深股通快车时，既要明白内地的政策风险并不止于国企，亦不止于改革或金融稳定等，故投资要有心理准备；亦要明白到在内地金融市场与国际市场接轨上，因应内地国情需要，内地不会全面接受国际游戏规则，而是有所选取、有所坚守，以至有所创新，境外投资者要学习内地国情，更要留意内地最新发展，才能在投资内地金融市场上趋利避害。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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