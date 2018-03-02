港报社评：自愿医保大变样，高官一语露真相--明报3月2日

政府公布自愿医保计划详情，然而市民对计划能否提供足够医疗保障，却是满腹狐疑，就算财政预算案提供扣税优惠，恐怕亦未能显著提高吸引力。自愿医保计划筹备长达十年，本意是改善公私营医疗失衡，减轻公立医院压力，惟政府向保险业界一再妥协，自愿医保严重走样，沦为鸡肋。市民明白公院爆煲危机，也明白公私营医疗系统平衡的重要，可是强积金的经验却令市民担心，怕年年花钱购买自愿医保，到头来却得不到所需保障，徒然益了保险公司和私家医院。市民信心不足，自愿医保计划能否达到预期目标，令人怀疑。

自愿医保计划历经3届政府构思筹备，终于有望明年正式推出市场，保险公司将提供两类认可产品，分别是「标准计划」及「灵活计划」，供消费者选择。食卫局长陈肇始强调，政府与保险业界磋商多时，自愿医保的保障范围已大大提升，然而陈局长一句市民如有大病「可以去公营医疗体系」，却清楚暴露了自愿医保计划的不足，一旦市民不幸罹患重病，就算买了自愿医保，也未必能在开支方面帮上大忙。

本港公私营医疗系统严重失衡，公营医疗系统雇用本港四成医生，却要照顾全港九成住院病人，私家医院收费昂贵，只有小撮人负担得起。自愿医保的原意，是鼓励一些中产市民选用私营医疗服务，从而减轻公院负担，问题是现在政府推出的自愿医保，跟最初构思差距实在太大，既没有「高风险池」，也不是「来者不拒」，对市民吸引力大减。

自愿医保计划若要成事，必须保险业的配合，结果却是整个计划由谘询、草拟到推动，政府处处都受制于保险业界，不断让步。例如政府为了帮助老弱和长期病患人士买到医疗保险，提出设立高风险池，由政府注资数十亿元，帮病人的保费「封顶」，要求保险公司必须承保，可是业界认为政府注资金额不足，担心蒙受损失，拒绝配合。最终高风险池建议束诸高阁，落实无期，投保人要么选择不包括已有疾病的保单，藉以减少保费开支，要么接受保险公司开出的高昂保费。对于长期病患者来说，这等同叫他们继续依靠公共医疗服务。虽然陈肇始大力淡化未设高风险池的影响，可是自愿医保少了这个卖点，吸引力已大打折扣。

无可否认，自愿医保计划在保单标准化、提升医保产品质素等方面，仍有一定作用。政府为求唱好自愿医保，一边表示承保范围会扩展至未知的已有疾病、先天疾病、非手术癌症及精神疾病治疗等， 一边又强调无论「标准计划」还是「灵活计划」，均保证可以续保至100岁，不设「终身保障限额」，然而投保年龄其实设有限制，逾80岁者不可以投保。这跟10年前政府提倡「来者不拒」，存在明显落差。政府没有为续保时的保费增幅设定上限，更有可能令投保人大失预算。最需要医疗保险的人，从来不是年轻力壮的一群，而是体弱多病健康欠佳的人。自愿医保不断收缩「走样」，不禁令人质疑，计划究竟是以市民还是保险公司的利益先行。

政府希望自愿医保计划能减轻公院压力，为了鼓励市民购买，财政预算案提出保费扣税措施，每名投保人每年扣税金额上限为8000元，然而投保人实际可以少付的税款，平均也不过是数百元，诱因不大。对政府来说，当前自愿医保计划最吊诡之处，是计划如果成效不彰，固然无法改善公私营医疗失衡，减轻公院压力；可是如果计划反应很理想，私院生意大增，也有可能引发一场「医护挖角潮」，导致公院流失大批医生，不胜负荷。要改善本港公营医疗系统压力，关键始终是大幅增加医护人手和公院牀位，自愿医保计划充其量只能起到辅助作用。

推动公私营合作，本是改善民生服务的好方法，问题是政府太过容易向业界利益妥协，令政策走样变形，市民只见大企业趁机发财，却未觉自己得到合理回报，强积金正是典型例子。强积金理应是保障市民退休生活的制度，然而实际却变成基金公司赚个盆满钵满的工具，强积金行政管理费（基金开支比率）平均达到1.56%，远高于外国的管理费用，打工仔血汗钱不断遭蚕食，政府欲管无从。强积金前车可监，市民难免担心，自愿医保计划执行起来，会否重蹈覆辙。自愿医保计划面对的最大问题，是保障未如理想、保费又不便宜。政府估计自愿医保一年保费平均需要4800元，可是保险业界人士已即时指出，实际金额恐怕不止于此，就算预算案保费扣税大幅加码，恐怕也未必能显著提高市民购买意欲。

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