港报社评：自愿医保纾公院压力，长路漫漫--经济日报3月2日

港府昨公布自愿医保详细内容，估计首3年会有150万人参与，可缓减公院超负荷压力。自愿医保虽不无优点，但计及赔偿额等，恐对中产和年轻人的吸引力有限，未如政府所愿。

财政预算案前天公布，自愿医保将可享税务扣减。食衞局局长陈肇始昨公布计划详情，提供「标准计划」和「灵活计划」两类认可产品，切合不同人士的需要，再加上税务诱因。港府指按保守估计，首两年将有100万人参与，第3年增至150万人。

陈肇始大力推销自愿医保，皆因公共医疗开支沉重，尤其面对着人口老化压顶，需要市民分担。其实医疗融资已辗转讨论近30年，政府取态亦多番转变，包括劳资双方供款、强制市民供款等，现终拍板推自愿医保。

自愿医保能否成功，关键在于有多少人参与。计划有一定吸引力，最大卖点是80岁前仍可投保，保证续保到100岁；不设终身可获保障总额上限；保障范围扩阔至未知的已有疾病，比坊间保险公司最高投保年龄65岁为高，不受保已有疾病和先天疾病，确实有优胜之处。保费虽由保险公司自定，但政府初步估计平均4,800元，且政府提供最多每个投保人8,000元保费税务扣减优惠。

但若细看赔偿细节，就会发现未必足以全数赔偿治疗费，对已购买住院医疗的中产人士来说，即使保费可作税务扣减，若再加上本身已患上某些疾病，并不足以吸引他们转保。至于年轻人，他们交税本来少，甚至不用交税，税务扣减难以成有力的投保诱因。

中产转投意慾恐低，年轻人又缺乏诱因投保，计划较能吸引的，是那些在社会工作数年，虽有一定收入但又不算高的青年，让他们以较低保费获得私院一般医疗保障，待收入增加后再加保以提高理赔金额。

但若主力靠工作了数年的年轻人，参与计划的人数能否3年便达150万，实不无疑问。故要靠自愿医保纾解公院压力，恐仍是漫漫长路。

对市民来说，自愿医保始终是多了一个选择，惟须小心比较与现有医疗保险的细节，不要因保险费较低而轻率转保。政府也要定期检讨并优化自愿医保，提升吸引力，并增加透明度，让市民能比较而作明智决定。

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