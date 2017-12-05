港报社评：自揭陈年性侵疮疤，社会须同理心体待--明报12月5日

香港田径队跨栏女将吕丽瑶一个“#MeToo”，在社会掀起巨大回响，引发关注性侵问题的讨论，惟亦出现不少质疑动机的杂音，甚至将“#MeToo”扯上“性别战争”、“港男随时被屈”，云云。自揭伤疤并不轻松自在，当事人公开性侵遭遇，只求公众关注问题，既没有点名指控，也没要求舆论公审，社会应该以同理心体待，胡乱猜测质疑动机，对当事人不公道，更可能吓怕其他受害人，不敢说句“me too”，导致“噤声”氛围变本加厉，不利正视问题。

美国荷李活大亨韦斯汀被指性骚扰或强奸数十名女性，引起一场席卷全球的“#MeToo”女权运动，百万计女性透过“#MeToo”标签，在社交媒体诉说性侵经历。随着上周吕丽瑶公开初中遭教练性侵犯的经历，这场女权运动在本港也掀起不少议论。很多人称赞吕丽瑶勇气可嘉，亦有公众人物站出来表示曾遭性侵犯，鼓励更多受害人发声。关注性侵团体表示，过去数天求助电话数目，比吕丽瑶公开经历前上升一倍，几乎应接不暇。

性侵不是光彩经历，即使在较为开明的社会，要受害人主动讲述经历，仍然有很多障碍，有更多受害者站出来，是一件好事。然而在本港社会一些角落，仍然有些人质疑吕丽瑶所说的是“陈年旧事”，“无凭无据”，甚至提出种种歪理，揣测动机，诸如是否“博出位”等等，连吕丽瑶未有报警，也成为怀疑的理由。这些声音虽然未成主流，惟不时出现在社会讨论之中，已足以混淆视听。本港一批知名运动员发起网上联署，要求各界关注性侵犯运动员问题，特意呼吁各界不应对当事人作出言论攻击，正正反映“人言可畏”。

香港社会常自居文明进步，可是观乎近日社会和网络上的一些讨论，却不禁令人怀疑，究竟香港社会有多开放开明。例如一些人仍然会质疑，女孩子单独前往别人家中“已是不好”，言下之意彷佛是万一不幸在别人家中遭到侵犯，也是自己招来，变相将责任归咎于受害人而非侵害者。这种思维逻辑，跟一些发展中国家政客大放厥辞，扬言妇女遭到性侵是由于衣着“太过暴露”，本质并没有很大分别。

至于“为何不去报警”、“多年不谈忽然提起有何居心”，云云，对受害人同样不公道。心理学家指出，性侵受害者多年不提遭遇，原因不一，有人担心报复，有人担心不被相信，甚或真的以为“错”在自己。大多数的性侵个案，都是在熟人之间发生，侵害者利用了受害人的信任，趁着没有他人在场下手，受害人举证困难，想循法律途径讨公道，随时还会被质疑是否“你情我愿”，要在庭上反覆讲述惨痛经历，等同面对“二度创伤”。事隔多年，伤痕渐结成疤，要自挖疮疤，自然痛苦难当。不想报案，不代表当事人理亏。

香港是法治社会，定罪讲法律更讲证据。性侵案疑犯没有入罪，只代表证据不足，不代表一定没有做过。“#MeToo”运动在美国声势浩大，反观在英国相对较弱，一大原因是两地诽谤法例有别。根据美国法律，控告媒体诽谤，要自己证明“指控失实”；至于英国，要由被控诽谤的媒体，证明言论真确无误。以英国BBC已故节目主持萨维尔（Jimmy Savile）性侵丑闻为例，尽管早有耳语指他屡屡性侵女性，可是英国媒体都担心被控诽谤，不敢谈论，直至萨维尔逝世后，各方再无后顾之忧，恶行才揭露出来。不过“#MeToo”运动的本意，本来就不一定要求受害人点名指控，又或发动舆论公审，而是仅仅希望将一句句的“#MeToo”集合起来，呼吁社会正视性侵。

也许有人质疑，虽然吕丽瑶未有公开指名道姓，惟观乎其母校和田径会事后处理，要查出指控对象是谁，并不困难。然而必须指出是，吕丽瑶并没有叫网民“人肉搜寻”，更没有呼吁网络公审，就算有好事者“猎巫”，也没理由将责任算到她头上。要对受害人的动机提出质疑，至少要看事件背景。有别于趁着做了“好事”沽名钓誉的人，性侵受害人公开经历，他/她要承受自揭疮疤的痛苦，以及指指点点的压力，除非指控者精神状态有问题，又或明显牵涉巨大金钱利益，否则别人没理由轻易怀疑其动机。太轻率质疑受害人，容易变成包庇侵犯者，逼令其他受害人噤声，这种社会文化并不可取。

吕丽瑶遭遇性侵时，仅是一名初中生，未成年人士遇事畏缩不敢向人言，应得体谅同情，社会应该趁此机会，关注性侵问题的普遍程度，聚焦讨论保障儿童免受侵犯。有些人上纲上线，扬言“香港女生一句性侵指控随时毁人一生”，将事情当成是一场“港男港女”之间的性别战争，既不反映现实，也扭曲了“#MeToo”运动的原意，对提升社会意识向性侵说不，更是毫无帮助。（完）

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