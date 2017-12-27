港报社评：芊色花园暗哑无光，适度开放回馈社区--明报12月27日

大埔楼盘「岚山」旁边的「芊色花园」，自从楼盘约两年半前分期入伙之后，花园即见荒废，日前记者到场所见，花园杂草丛生，积水泥泞，一副日久失修景象。芊色花园旁边的「凤园」，有蝴蝶品种超过200种，极具生态价值，芊色花园若能以应有本色存在，在形貌上与凤园连成一体，将会是青山绿水就是金山银山的现实版。期望发展商从更广阔视野体待芊色花园的土地使用，适度向公衆开放，使这片土地成为令人钦羡一景。

凤园早于1980年列为具特殊科学价值地点（SSSI），当年发展商申请兴建楼盘时，几经周折，当局为免破坏蝴蝶栖息地，建议在住宅与SSSI之间设立缓冲区，经由城规会批准，占地相当于维多利亚公园四成面积的芊色花园现址，于焉确立，区隔岚山与凤园。这片土地为「农业用地」，虽然由发展商拥有，惟法例对农地使用规管严格，加上与凤园相连，发展商将之命名为芊色花园，并在地契条款列出详细管理及维修计划，因此一般相信发展与保育之间，取得恰当平衡。

事实上，当年发展商销售岚山楼盘之时，芊色公园是卖点之一，起初公园设施似模似样，「映月喷泉」、「百果园」、「翠叶迷宫」等景致令人向往，有岚山住户不讳言憧憬花园开放，他们可以使用；现实是花园杂草丛生、泥泞积水，建筑物外墙也从洁白簇新，变得灰暗，一副颓败景象。芊色花园土地为发展商拥有，当年地契并无规定（发展商亦没有承诺）花园开放给公衆使用，现在发展商只需改善园内芜杂情况，已算符合地契要求。

芊色花园现状绝不理想。发展商答覆记者查询时，指出「涉事地段为私人拥有的农业及相关用地，该公司从来没有承诺开放」，又解释「早前受连串台风吹袭而造成严重破坏，已督促承包商加速进行保养及维修工作」云云，看来发展商会责成承包商清理芊色公园，使之不致太难看，惟没有计划让花园的使用较符合公衆期望和社区需要，按地契规定，政府对此无可奈何。芊色公园的情况，关键在于开放，当日地契为何未虑及这一点，是否受一些因素影响，无从查究，现在岚山住户对于公园浪费，只能空嗟叹，有立法会议员形容「『芊色花园』好像变成了一个用完即弃的楼盘广告」，则是更多人的共同感受。

这些年，发展商被称为「地产霸权」，反映他们的负面社会形象，原因涉及制度缺失和政策倾斜有以致之，当局难辞其咎，惟发展商巧取豪夺、竭泽而渔，除了房地产、挟其丰厚财力在一些产业形成变相垄断态势，搜刮社会等手法，亦是形象日益低下的原因，个中关乎制度政策与社会情绪交缠。当然，发展商可以继续我行我素，在现行自由市场、合约精神等制度「保护」下，积累财富；不过，若贫富悬殊、阶级对立愈益突显，最终会触及社会稳定，演变至此，则不会有任何阶层可以独善其身。

芊色花园现况，与岚山住户、社区需要和社会预期，存在不同程度落差，发展商可以坚持按地契要求，做到花园不若目前破败，外观过得去，然后继续将之封存，限制任何人等进入，政府以至社会对此都无从制约；设若如此，对发展商形象不仅没有丝毫助益，只会持续贬损并坐实罔顾社会利益之名。若发展商转换思维，认真体待芊色花园的使用，则将会是另一个世界，其形象所得远超所需承担开支。

芊色花园开放，做到地尽其用才有实质意义。发展商只要将花园开放给公衆使用，其景观建设、管理维修就会到位。花园的开放，综合各方面意见，可以分几个层次。首先是开放给岚山住户散步或缓跑之用；其次在园内辟地供住户休闲耕种；扩大耕种规划成为传统农庄，开放给学校和团体参观；更大的开放是芊色花园与凤园有机结合，此举可以夯实「蝴蝶天堂」美誉，只要规划建设得当，可成为一个有地区特色的景观，丰富旅游资源。

芊色花园是私人农地，虽然其开放或公私合营会涉及业权和其他相关法律责任等问题，事态不会简单，但是只要发展商有意愿，以公权力和财力结合，则改变花园现状，首先不致浪费，继而使之成为有实质意义的设施，相信并无不能解决的困难，问题在于发展商是否愿意改变思维而已。期望芊色花园得以重生，可以带动社会对「地产霸权」的观感好转。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘