港报社评：苹果拓周边业务，保上升动力--经济日报9月14日

苹果的iPhone 10周年产品iPhone X，外形与功能是否有划时代革新，见仁见智。行政总裁库克面对手机已发展成熟，正全力积极催谷以手机为核心的周边业务，续令苹果再上层楼。

若从乔布斯年代的眼光来看，iPhone X确实未能为果迷带来惊艳。当年乔布斯将现有技术整合于手机上，革新手机市场生态，亮丽设计更成潮流指标，领尽风骚。今日苹果同样将诸如脸容辨识解锁、全荧幕、无綫充电，及扩增实境（AR）技术整合一起，但大部分技术早已出现在其他手机，故虽仍令部分果迷眼前一亮，但性价比已在下跌。

经过10年发展，智能手机在外形功能以至生态圈的激烈竞赛，已成为高度成熟的消费品，甚难再有革命性突破。库克是做市场营销出身，无法像乔布斯那样执着地追求产品上的创意与精益求精，故他不执着于功能上未大幅革新，只要每年不断有新产品推出，继续在整合软硬件上令用户体验领先同侪，销情理想就算成功。

若以这个指标来衡量看，库克无疑是成功的。他任内推出的每项产品都全球销量第一，以2015推出的Apple Watch为例，每季度增幅惊人，如上季销量有50%高速增长，全球智能手表市占率去年估计达55%，并且在面世两年多时间，销量就超越劳力士，成为全球最畅销的手表品牌。

除Apple Watch外，库克锐意开发以手机为核心的周边用品，如AirPods和收购Beats耳机。虽然苹果没公布这3项产品的实际销量，但他们的合共收入足以跻身财富500公司门槛，即收入超逾50亿美元。

正因为手机以外的周边软硬件潜力无限，苹果决定谷大周边业务。一方面让Apple Watch可独立于iPhone运作，冀成未来赚钱新引擎。另一方面，在iPhone X引入AR技术，推出Animoji，透过镜头扫描用家面部表情，转化成3D动画效果，来吸引人换iPhone X，更重要是配合其ARKit开发平台，推动AR应用程式，将AR服务变成生财工具。

正是在这些方面的成功，令苹果股价不断创新高，市值由10年前的1,404亿美元，增至8,153亿美元，成为全球最大市值公司。

苹果要在激烈竞争、相互仿效的市场中维持高盈利、高增长，除了继续出色地整合先进技术与软硬件，为用户提供最佳体验，若能增加创意，相信可望为公司盈利更添动力。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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