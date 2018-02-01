港报社评：荣休主教被贬斥，中梵建交现端倪--信报2月1日

梵蒂冈发言人罕有发表声明，不点名批评天主教香港教区荣休主教陈日君枢机的言论混淆视听，而且引起争议。发言人指出，教宗与国务卿在中国事务上有恒常联系，了解中国教会的情况，对于教会中人提出相反言论感到惊讶和遗憾。

八十六岁的陈日君早前在社交网站撰文表示，乐意成为中梵之间交流的「障碍」，如今却吃了教廷一记闷棍，大可解读为梵蒂冈有意「扫障」，酝酿多时的中梵建交再次展露耐人寻味的端倪。

梵蒂冈暗批香港荣休主教的导火线是源自两名内地主教的任命问题，陈日君发表文章指出，去年十月收到汕头庄建坚主教求助，对方说接到教廷指示，要求他辞职，让位予已被教会绝罚（逐出教会）的黄炳章，他在二○一一年获中方自行祝圣为主教，教廷当时拒绝承认其任命。另据天主教媒体《亚洲新闻》报道，及至去年十二月，庄建坚被迫前往北京，与到访的梵蒂冈代表团见面，代表团成员当面要求他把主教席位让予黄炳章。此外，福建省闽东教区主教郭希锦在狱中被要求降职，为中方认可的「爱国主教」詹思禄担任辅理或助理主教。

陈日君对此十分不满，一月初亲自前往罗马向教宗方济各陈情，引述教宗当时说不会让「逼宫」事件在中国发生，撰文暗示教廷中人阻碍教宗得知中国教会真相。姑勿论陈日君所述版本是否真确无讹，也不管教宗是否了解中国教会的实况，教廷发言人的声明把陈日君贬斥为混淆视听，足以反映一件事，梵蒂冈和中国也许已就主教任命问题达成某一程度的默契，彼此正为中梵建交铺路，不希望有人横加阻挠。

除了乐意成为「障碍」的陈日君俨然被「扫障」之外，几个月前慈幼会会士兼万民福音部秘书长韩大辉总主教被调职，转任希腊宗座大使，亦是值得咀嚼的微妙安排。韩大辉跟同属慈幼会的陈日君一样，主张在中梵建交议题上拒绝向北京妥协，作为有史以来在教廷担任过最高职务华人的他遭调派远赴不相干的希腊，估计与教廷愿意在中国主教任命问题之上让步有关。

中梵之间最主要的分歧，在于教会控制权，几十年来争持不下，遂产生了「合法教会」和「非法教会」同时存在的情况，前者又称「地下教会」，后者又叫「爱国教会」。中梵建交若要成为事实，化解矛盾相信离不开折中之道，就是采取「一教两制」之类的模式。由此推测，两名内地的「合法主教」被教廷要求让位予「爱国主教」，如无意外正是迈向融合模式的先兆。

今年三月，中国故宫博物院和梵蒂冈博物馆将会交换四十件艺术文物，包括瓷器和画作等等，同时在各自的场所展出，梵方馆长Barbara Jatta形容为「艺术外交」。这样的安排难免令人想起七十年代美国和中国之间的「乒乓外交」，结果促成了时任美国总统的尼克逊历史性访华，两国随后建立正式的外交关系，副作用是美国不得不与台湾断交。

梵蒂冈现在面对同样的抉择，若与大陆建立正式的外交关系，必须与台湾断绝原有的邦交，梵方当然希望「两全其美」，不欲完全摒弃台湾，但在北京坚持的「一个中国」原则之下，顺得哥情必定失嫂意。事实上，台湾方面已经拉响了警报，外交部强调，持续了解并密切注意中梵关系发展，随时研析相关情势。梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国，一旦断交，本已所余无几的盟邦可能会进一步土崩瓦解。

陈日君被教廷不点名贬斥之后，暂时没有回应，但不管如何，他的遭遇让人心领神会，中梵建交的眉目愈来愈清晰。

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