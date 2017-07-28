港报社评：落实七十二家房客，索性改建工厂大厦--经济日报7月28日

运输及房屋局局长陈帆上任之前，曾被普遍视作特首林郑月娥团队里面最令人担心的一员，皆因他出身于机电工程署，技术官僚未必能够驾驭得了复杂多变的政治问题和沉疴难治的民生事宜。没料到才一个月不足，陈帆先带出「合法劏房」概念，再在高铁「一地两检」方案的推介之中提出「合法翻墙」看Facebook，初试啼声算得上崭露头角。

「合法翻墙」姑且按下不表，反正现在谁也说不准，高铁西九总站里面容许内地人员执行内地法律的「内地口岸区」是否真的存在防火墙，香港市民身处香港境内是否有必要翻墙上网容后再议。至于「合法劏房」，陈帆在落区体验过基层市民之苦而抛出这个笼统概念之后，近日似乎多了一点比较具体的构思，值得社会各界进一步讨论。

年轻一辈可能未看过《七十二家房客》，那是七十年代楚原执导的电影，但如果看过周星驰电影《功夫》的话，应该对于剧情所述的「猪笼城寨」印象深刻；「猪笼城寨」既是九龙城寨的戏仿，同时是「七十二家房客」的缩影。根据陈帆所讲，「合法劏房」既可类似现存的劏房，但空间较大和衞生较佳，亦可由几个家庭共用厨厕，类似「七十二家房客」模式。陈帆又说，正在跟一些慈善机构接触，并且与持有空置唐楼的中小型发展商和业主磋商，期望今年内推出一百几十个单位，分拆成每间百多方尺的「合法劏房」出租。

劏房环境如何糟糕透顶，尺价租金如何攀比豪宅，相信毋须多费唇舌介绍，否则陈帆不会在落区视察民情之时当众哽咽。新局长发挥新思维，提出破格的先导计划，由政府资助社福机构租用唐楼单位，再间隔成环境得以改善的「合法劏房」，无疑是合该得到正面回应的施政方针。问题是，今年内推出一百几十个单位，对于二十万个劏房住户而言，不是杯水车薪吗？陈帆的用意是为公屋轮候册的申请者提供过渡性质的「临时房屋」，然而公屋轮候册近三十万个申请者之中，谁有资格入住这一百几十个「合法劏房」？如果又要排队痴痴地等，岂不变成一样叫人望穿秋水的「次等公屋」？

有意见认为，政府资助「合法劏房」将会推高劏房租金，根本无助减轻基层住屋困难。这样的忧虑不无道理，只要供应始终不足，合法也好，非法也罢，劏房租金肯定居高不下，何况陈帆似乎改了口风，由原本的「成本租金」变作「市价租金」，那么「合法劏房」的存在不会对业主构成减租压力，反而有机会按市价加租。

若要解决「合法劏房」数量太少，租金又不胜负荷的问题，我们建议陈帆进一步发挥破格的新思维，不要仅着眼于唐楼，索性大规模向工厂大厦埋手，可改建则改建，可重建则重建，尽快在短期内提供大量「合法工厦劏房」，落实「七十二家房客」的构思。

工厦劏房早已存在，将之变相合法化也许会受到非议，但既然政府的出发点是透过非常手段急市民所急，有必要拘泥于所谓的「土地用途」吗？工厦转变用途作为住宅最值得注意的是安全和衞生隐患，只要相关问题获针对性解决，供应将可大幅增加，租金也可望下跌。如果说破破烂烂的唐楼亦容许改建为「合法劏房」，工厦改建看不出为什么不可能。

不管「合法劏房」来自唐楼抑或工厦，都是临时措施而已，长远来说当然必须觅地建屋。最近港大科斯产权研究中心的学者提议，一方面应该填海造地，另一方面不妨考虑填平船湾淡水湖，辟出一千二百公顷土地，兴建三十万个住宅单位。填湖的构思十分破格，且看学者的抛砖引玉会不会引发陈帆和林郑团队的破格新思维。（完）

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