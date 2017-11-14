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港报社评：藉沪自贸港倒逼，促大湾区发展--经济日报11月14日
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2017年11月14日 / 凌晨1点10分 / 2 天前

港报社评：藉沪自贸港倒逼，促大湾区发展--经济日报11月14日

1 分钟阅读

上海自贸港建设方案据报已上报相关部门，如箭在弦，对港既有挑战亦是机遇，除积极输出经验助自贸港建立以分羹外，还需做强商贸服务，并加快参与大湾区发展，提升竞争力。

中共总书记习近平在十九大提出探索建设自贸港后，副总理汪洋日前将自由贸易港定性为境内关外、货物资金人员进出自由、大部分商品免征关税的高度开放地区。据报，上海自贸港将取消或简化货物的贸易管制措施，实施不报关、不完税、转口贸易也不受控制，以带动产业增值，而除促进离岸贸易外，亦推动离岸金融发展。

中央坦言以香港和新加坡等作为学习以至竞争对象，若上海自贸港试点成功，将推广至全国其他自贸区。对本港来说，上海以香港为对象建设自贸港，当然是挑战，但内地经济对外开放既势所必然，与其保守应对，倒不如积极寻求机会，此至少有4方面。

其一，香港是全球经贸最自由的地区，不论在制度、法治法规、商业服务各方面都相当完善，大可输出发展自贸港的相关经验、管理和人才，先协助上海，继而未来其他可能的地区建立自贸港，在过程中互惠互利，分沾好处。

其二，上海是长三角龙头，建立自贸港势提升长三角整体竞争力，除对香港亦对珠三角构成重压。来势汹汹的长三角区域竞争，正可倒逼香港和珠三角各个城市放下分歧，合力把握国家的粤港澳大湾区国策，加快加强协调与分工合作，提升大湾区的经济水平与竞争力。

其三，本港宜在增值链上向上爬，可效法伦敦模式，虽不是最重要的贸易港口，但为更大范围与地区的贸易，包括珠三角与长三角，以至未来内地更多的自贸港，提供贸易相关服务如船舶经纪、代理及管理、海事保险、仲裁等，强化本港国际商贸服务中心的角色。

其四，本港宜把握刚与东盟签署自贸协定的机遇，继续加强为东盟提供金融、商业、运输、仲裁等专业商业服务之余，还要好好利用香港作为一带一路和大湾区等的纽带角色，与东盟连结起来，成为吸引外资走进内地，中资走出去的跳板，增加香港发展空间。

面对内地城市尤其上海急起直追，香港要抱持积极态度，抓紧当中各种机会提升本身与区域实力，做到不怕竞争，遇强愈强。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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