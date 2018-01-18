港报社评：藐视法庭事关法治，歪理诡辩可以休矣--明报1月18日

“占旺”刑事藐视法庭案判刑，前学民思潮召集人黄之锋与社民连副主席黄浩铭，分别入狱3个月及4个半月，其余14名被告获判缓刑。法治是香港基石，也是港人最珍惜的核心价值，藐视法庭属严重罪行，不能以任何政治理念作为托辞，当年一些出身律师的“有识之士”，称示威者毋须理会法庭禁制令，变相鼓励藐视法庭，有误人子弟之嫌，尤其令人侧目。“占旺”藐视法庭案是一宗关乎法治的重要案件，法庭量刑考虑充分，“政治打压”之说难以成立，入狱者不应该被“英雄化”。

案中16名被告，被指在占领运动期间违反法庭禁制令，在旺角阻挠清场。黄之锋以及学联前副秘书长岑敖晖等7名被告认罪，黄浩铭等9名被告不认罪，经审讯裁定罪名成立，高院昨天一并判刑。综观判辞内容，法官显然认为，即使被告没有使用暴力，可是藐视法庭案情严重，所有被告必须判处监禁，问题只在于应否判处缓刑。

法官量刑的主要考虑，是被告在事件中的角色，以及有否作出挑战或侮辱执达吏的行为。以岑敖晖为例，案发当日，他在现场大部分时间只是静静站在警方防线之前，行为与一般示威者无异，其间还尝试呼吁在场示威者冷静，所以虽然他是占领运动主要学生领袖，然而法院认为判囚1个月缓刑1年已经足够。相比之下，虽然黄之锋同样认罪，可是法官认为，黄不断出言挑战禁制令和执达吏，激化示威者行为，在事件中扮演重要角色，并非一般示威者，不应判处缓刑；黄浩铭的参与程度，与黄之锋相若，多次指骂执达吏，鼓励示威者留守，加上他拒绝认罪，判刑自然亦较黄之锋略重。设若有人对裁决不满，当然可以提出上诉，然而从判辞看，今次判刑是有相当理据的。

占领运动标志本港社运高峰，影响所及，不少法治界线都有待重新划清。若说去年“双学三子”判囚，是法庭向所谓“违法达义”说不，这次藐视法庭案裁决，对于平衡示威者和一般市民的权利，则作出了重要补充。当日运输业团体以“占领行动影响生计”为由申请禁制令，获得高院接纳后，有泛民法律界人士质疑，高院只听取入禀者单方面理据，“决定可能过严”，又称日后示威者被控藐视法庭，应考虑他们并非为私利违法。然而法官判辞说得相当明白﹕政治运动中，受害最多的往往是贫苦大众，法庭需要保障游行集会的自由，更要保障一般市民的日常生活。

法官这番话，可谓语重心长，只是言者谆谆，听者藐藐，部分被告和一些支持者是否听得入耳，却是另一回事。案中部分被告选择认罪，算是展现公民抗命者的承担，然而，多名被告对于刑事藐视法庭，没有多少悔意，判刑前都强调“无畏无惧”，表现恍若古时英雄义士前赴刑场“从容就义”；尽管违反法庭禁制令是严重罪行，必须究办，可是有被告和支持者仍扬言，今次判决是“滥用司法”、“政治检控”，甚或“威权打压”，将被告判囚美化为“英雄落难”，完全视法治如无物。

本港拥有司法独立和优良法治传统，弥足珍贵，不能自毁长城。占领运动示威者争取民主，然而挑战政治不公义，跟挑战法庭权威，绝对不能混为一谈。早前退休警司朱经纬挥棍击打途人判监，有市民出言不逊侮辱法官，结果因涉嫌藐视法庭被捕。无论是法庭还是社会各界，都必须清晰向藐视法庭行为说不，不能因为政治立场不同，就采取迥异态度。

维护法治，必须捍卫法庭的权威和尊严，没有诡辩空间，法庭禁制令一出，所有人都必须尊重，即使有异议，也必须“先遵守后争辩”。可是当日法院颁布禁制令后，一些出身律师的政客，却搬出种种歪理，变相鼓励占旺示威者继续留守，无视禁制令。有人扬言占领者留在现场“不代表挑战法律”；有人声称法庭禁制令“由单方面提出”，不一定要遵守；有人更说示威者早知公民抗命的法律后果，禁制令不过是“重申市民违法”，示威者“毋须法官提醒”，禁制令“可以拒接”，之后自首就可以“圆满法治”。

这些法律界精英无不是“有识之士”，却因为政治斗争冲昏头脑，宣扬错误观念，破坏法治，误人子弟，连终审法院前首席大法官李国能也要出来反驳，强调刑事藐视法庭属严重罪行，不遵从禁制令就会削弱法治。今次高院裁决，可说是对当日散布歪理者的最严正驳斥。是其是非其非，是“有识之士”的责任，有法律背景的人谈论法治，更应讲事实讲道理，不应因为个人政治立场，堆砌歪理误导公众。（完）

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