港报社评：虐儿惨案一宗也嫌多，学校社署须多行一步--明报1月10日

5岁女童在屯门寓所昏迷送院证实不治，揭发一宗骇人听闻的家暴虐儿案，也暴露了儿童保护政策的缺失。社署也好，校方也好，都强调有「克尽己责」，然而如果双方主动多行一步，悲剧并非一定无法避免。稚子何辜，虐儿悲剧一宗也嫌多，政府有必要完善可疑个案呈报制度，投入更多资源支援校方，前线教师和学校社工需要提高警觉，及早察觉蛛丝马迹，社署介入施援也应该更加积极主动，不能有「踢一踢郁一郁」的官僚心态。

近年香港不时爆出家暴虐儿案，部分情节惨无人道，令人发指，曾有7岁女童长期遭受虐待，昏迷送院成为植物人；亦有同龄女童瘦至皮包骨，体重不足15公斤。今次虐儿案死者是5岁女童临临（陈瑞临），她与8岁兄长原本由祖母照顾，快乐无忧，数月前被生父接走，与继母同住，自此厄运连连。案情显示，女童死前一天曾被生父捉住腋下位置多次抛高，头撞天花板10多下，就读小三的胞兄也几乎天天捱打，甚至剪刀戳心口，全身伤痕累累，终日不得温饱，严重营养不良。

防止虐待儿童会在2016/17年度接获198宗怀疑虐儿个案，涉及225名儿童，超过一半介乎3至8岁，怀疑施虐者逾六成为家人，包括父母和祖父母等。有研究更指出，隐藏的家庭暴力问题远比想像严重，求助数字可能只占实际个案1％。社署资料显示本港虐儿个案有上升趋势，骇人惨案一再发生，问题绝非个别父母心狠手辣那么简单，而是当局防止虐儿工作明显不足。

小孩子生活圈子狭窄，除了家人，最经常接触到的成人就是师长，前线教师和学校社工能否及早察觉异样，从伤痕和惊惶态度等细微之处，看出蛛丝马迹，对于防止家暴虐儿相当重要，然而社署角色同样关键，而且社署了解法例，亦有权采取法律行动。防止暴力虐儿，需要学校和社署合作无间，可是今次兄妹虐待个案，市民只看到学校和社署失诸交臂，甚至有互相推卸责任之感。

临临的8岁胞兄就读屯门兴德学校，校方表示，去年11月初发现男童身上有可疑伤痕，学校社工曾联络社署专责跟进虐儿的部门，惟社署表示未有接获转介，当时学校社工只是作出「查询」，之后社工更说会继续跟进男童个案。双方均暗示「责不在己」，予人观感是担心问责多于关心学生。究竟校方和社署有否说出全部事实，还是仅仅说出了有利自己的资料，外界无从判断，唯一肯定的是，事后双方都没有跟进。设若当时社署或校方多行一步，说不定可以及早发现虐儿情况，令两兄妹逃离厄运。政府应考虑彻查事件，找出问题所在。

虐儿个案可大可小，校方发现怀疑虐儿个案，可以考虑主动家访，又或带学生验伤，社署亦应该以更积极的态度跟进。署方收到学校查询，即使未有正式启动转介程序，也应该积极了解事件，主动调查。所谓「谘询不构成处理个案责任转移」、「社署社工并非唯一需要采取行动的人员」，看在市民眼里不过是卸责打官腔。有社工界人士指出，除非儿童受虐情况非常严重，否则社署通常只会提供意见，叫学校自行处理。这种处理手法，容易令人觉得署方拒人于千里；校方觉得支援不足，也容易倾向「大事化小、小事化无」。

小童面对家暴，完全没有保护自己的能力，学校和政府必须负起责任，救救小孩。据了解，去年10月底起，临临未有再上幼稚园，校方联络家长了解，陈父称希望「一对一」教导女儿，多番强调女儿状况良好，最终临临于12月正式退学。虽然幼稚园有依例通知教育局，又指出临临在校表现正常，父母有交代退学理由，不过临临停学近两个月，情况绝不寻常，幼稚园方面应有更高警觉性。目前教育局的指引，只追踪6岁至15岁儿童的上学问题，小学生缺课7天，校方即要上报，可是幼稚园学生缺课30日才须上报，局方着眼的是撤回资助，而非缺课原因。今次案件，正正暴露制度缺失，必须检讨。

香港于1994年成为联合国《儿童权利公约》缔约方，可是20多年过去，政府在履行《公约》方面尚有很多不足，既未根据联合国建议设立儿童委员会，亦没有识别及跟进高危家庭的个案管理系统。虐儿个案不易察觉，教师要有敏锐观察力，当局应加强培训，提高教师警觉性和识别受虐学生的能力。政府需要增拨资源，确保每间小学都有驻校社工，亦要检讨呈报可疑个案机制，一边责成社署积极跟进个案，一边考虑是否引入强制举报安排，一旦教师和社工发现怀疑虐儿个案，必须呈报相关政府部门。（完）

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