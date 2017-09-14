港报社评：观塘市区重建又走样，市建局勿耍愚民伎俩--明报9月14日

市建局历来最大型的观塘市中心重建项目，最近被揭大幅修改设计，「鹅蛋」形地标以及具有流水瀑布特色的梯田式公园悄然消失。新设计失去原本承诺的社区功能和概念，沦为商场式设计，变成帮发展商开路。市建局无视公众谘询结果，低调大幅修改观塘重建设计，手法闪缩鬼祟，与处理旺角波鞋街重建项目如出一辙，解释不尽不实，诚信令人怀疑。一之为甚，岂可再乎，市民不会容忍市建局再耍愚民伎俩，以「保留神髓」等花言巧语「走数」。

观塘市中心重建计划10年前完成公众谘询，当时市建局标榜重建方案设计是「社区选择」，采纳了12项社区人士提出的建议，包括鹅蛋形多用途活动中心及政府办公楼、梯田式公园、步行街等等。然而早前市建局却在没有谘询公众的情况下，向城规会提出修改设计，将花了两年时间4轮谘询才得出的原有方案改得面目全非，变相推倒重来。若非有人细心，及时发现文件内容有诈，市建局又可能像上次大幅修改波鞋街重建项目一样，「过了海就是神仙」，日后市民只能被迫接受「米以成炊」的现实。

市建局的新设计再没有「鹅蛋」，也没有流水瀑布和花园式设计，连基层休闲空间亦被取缔，完全背弃了原来设计将新旧区有机结合的概念，取而代之的是典型商场式设计，大受市民欢迎的梯田公园被商场天台绿化空间代替，原本希望便利市民转车的改善交通设计，也因为新设计将新商场与街道隔绝而大打折扣，市民若要从港铁站前往观塘街市旧区，要么被迫行经地面小巴站或屋苑后墙，忍受废气之苦，要么就是穿过新商场，变相帮发展商催谷人流和生意。

市建局坚称，虽然新方案加高地标商业建筑20米，但是没有改变原有地积比率，住宅、商业、政府及社区设施楼面面积全部维持不变，公众休憩用地及绿化空间比例更有所增加，可是整个设计明显偏重地产构思，由「社区选择」变成「市场选择」，已彻底违背社区共识和谘询承诺，予人观感是太过「士绅化」和「中产化」，排挤观塘基层市民。市建局的做法是偷龙转凤，欺骗市民。

观塘重建设计大幅修改，市建局却回避谘询公众，消息曝光后才出来解释，然而说法不清不楚不尽不实。局方声称，为了加快重建步伐，尽快改善区内交通环境设施，决定将项目内两大发展区分开发展，故此原先的一体化设计规划「不再适用」，考虑到有「政府部门」认为，政府办公大楼应该较为实用及易于管理保养，而为了保障公众安全，公园内也不宜有流水瀑布，所以才得出新设计。市建局的说法，等同认为「政府部门」意见可凌驾长达两年得出的公众谘询结果，局方迟迟未有清楚交代到底参考了哪些「政府部门」的意见，更令人质疑是否信口开河。市建局一日不清楚说明，市民绝对有理由怀疑局方企图编织谎话来瞒天过海。

市建局绕过谘询程序，遭观塘区议会谴责，局方急急「补镬」，承认「沟通不足」，又声称现时设计并非「最终方案」，可以考虑保留「鹅蛋」和水景瀑布等，并不希望「走数」，云云。局方表面上虽然承诺愿意以旧设计为蓝本，「将维持原有设计的神髓」，然而换另一个角度看，实际就是强调修改设计事在必行，只是改动多寡的问题。

对于鹅蛋和水景梯田公园等核心设计，市建局仅说「仍然有讨论空间」，并没有任何具体承诺。局方是否仅因为「风头火势」，暂时放软身段，虚与委蛇，叫人怀疑。市建局眼中的「神髓」为何，迄今仍是一大问号。旺角波鞋街重建项目，市建局当初为了争取支持而承诺的元素，诸如「空中花园」和「体育名人馆」最终不见踪影，被轰「走数」，市建局急忙搬出来的回应措施，仅仅是保留商场一个固定舖位推广本地体育运动，代替「体育名人馆」，聊作点缀敷衍了事，实际是愚弄市民，不搞也罢。如果市建局觉得这也可以算是「保留神髓」，市民实在有理由担心局方会否照办煮碗处理观塘重建方案。

由囍帖街到波鞋街重建项目，市建局一再「走数」失信于民，市民早已愤愤不平，现在观塘重建方案随时又面目全非，是可忍孰不可忍。市建局必须尊重原有方案，不能违背其设计理念，任何显着改动都必须认真谘询公众，不能再耍骗人愚民把戏。（完）

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