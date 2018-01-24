港报社评：认清大陆底线，两岸可免误判--信报1月24日

台湾总统蔡英文上任一年零八个月以来，对于大陆会不会动武的问题，出现了明显改口风的讲法。她日前接受电视节目主持人专访之时被问到：「你觉得中国会打台湾吗？」即场回答说：「没有人会排除这个可能性。」

不足一个月前，蔡英文出席中科院年终茶会，当时记者由于解放军活动频繁而提问，这是否意味大陆可能在台海发动战事？这位民进党籍总统表示，大陆若对台动武，将违反诸多东亚国家的共识，相信「有理性的决策者是不会做出这个决定的」。她矢言：「两岸问题绝不会透过军事武力来解决，而是靠着和平方法来解决不同意见及相异的立场。」

从「不会军事武力解决」到「不排除这个可能性」，可以见到蔡英文终于愿意面对现实。说到底，大陆对台政策一直讲得明明白白，台湾一旦宣布独立，大陆必定出兵镇压。就以最近为例，针对蔡英文所说的「不会动武」和随之而起的「武统台湾」议论，国台办发言人马晓光指出：「之所以造成最近两岸武统声浪升高，我想主要的原因还是因为台湾日益猖獗的形形色色的台独分裂活动。我们愿意尽最大努力、最大诚意，去追求和平统一的前景，但是我们也绝不容忍台独，绝不允许发生和出现台独分裂势力分裂中国的情况。」

「台独之路走到尽头就是统一。」此乃国台办主任张志军的名言，即是说，台湾搞独立的后果毫无疑问就是武力统一。类似的讲法大家耳熟能详，堪称「画公仔画出肠」，没有半点含糊。面对大陆早已昭告天下的底线，蔡英文本来所谓不相信会武统，徒然令外界觉得这位总统过度天真，即使台湾舆论亦不乏讥嘲之声，揶揄她心存幻想太危险，说不定乱打擦边球而惹来灾难性后果。

蔡英文不排除大陆动武的可能性，算是长他人志气灭自己威风吗？对于深绿的台独主义者而言，也许是的，不过站在务实的政治角度观之，明确认清大陆的底线，反而有利于海峡两岸沟通，没有幻想也就没有误判，台独主义者甚至有机会因利乘便，在不改变现状的情况下跟北京畅谈合作之道。此话何解？且看民进党赖清德去年九月接棒任职行政院长时的一番话，他说道：「我们已经是主权独立国家，名字叫中华民国，不会另行宣布台湾独立。」赖清德早在担任院长之前已抛出一个别出心裁的概念，其台独立场跟传统论述不同，并非与大陆对着干，却是强调两岸亲善，他称之为「亲中爱台」。

姑勿论蔡英文是否采纳赖清德的「亲中爱台」概念，其实只要她确认大陆底线，对于两岸交流肯定是好处多于坏处。兹举一例，港独声音愈来愈薄弱，差不多已经成为本地政治组织公认的禁区，原因正正是北京明确指出此乃不容踰越的底线，当人人都明白这是毫无幻想空间的游戏规则，那么「一国」和「两制」纵然尚有矛盾未解决，彼此的互动关系最低限度不会严重失控。

台湾一个亲绿团体「两岸政策协会」公布最新民意调查显示，超过七成受访者不赞成大陆单方面启用富于争议性的M503航道（台湾民航局拒绝核准使用该航道的中国东方航空及厦门航空春节加班机申请），而对于蔡英文政府的两岸政策主张，不满意者高达六成一。

大陆的行为与台湾的两岸政策息息相关，俗语有云，你做初一，我做十五。蔡英文如果认清大陆底线，从而修订其两岸政策，甚至以种种方法释出善意，一来有机会缓和解放军频繁活动的紧张气氛，二来亦有可能赢得岛内民心。

蔡英文透露，为了减少两岸误判，双方在某一种层次及范围内仍存在沟通。不排除大陆动武，无论如何是避免误判的正确态度。只是民进党政府如果坚持否定「九二共识」，则两岸关系的和平发展相信始终难以达成。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘