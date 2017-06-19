港报社评：认清港独不成气候，一国两制方可平衡--信报6月19日

尚有不足半个月，香港将会掀开历史新一页。下届特首林郑月娥在七月一日上台执政之后，回归二十年的香港究竟能否继续落实「一国两制」并取得众所公认的成功，必然是世所瞩目的政治工程。姑且撇开过往几年的风风雨雨不谈，林郑现以候任行政长官的身份准备大展拳脚，已为香港带来两个良好兆头，说不定日后可以一扫郁气，令两极化的社会减少分裂。

第一个兆头必须与五年前比较一下，当时梁振英这位候任特首未上台已经惹来大批示威者要求他落台，埋下继后五年敌我争斗的祸根，政不通、人不和，社会撕裂得叫人心痛。反观林郑月娥，不但没有示威者抗议她担任特首，而且根据港大民意研究计划公布的民调结果显示，她目前的评分是五十四点七，民望净值由零上升至正六个百分点，这数字是今年三月当选行政长官以来的新高。换言之，市民愿意给予本港史上第一位女性最高决策者放手一试的机会。

第二个兆头是林郑月娥自己营造出来的，她日前接受前立法会主席曾钰成访问时表示，相信香港大部分人，包括泛民主派，仍坚持「一国两制」，只是希望更完善地保护「两制」下的制度，对于港独是否已成为「思潮」有保留，认为只是一小撮人提出不切实际的言论，并未成为势头。

林郑眼中的港独，既与梁振英截然不同，亦符合客观事实，我们认为是健康合理的取态，可望把这一道煞有介事的伪命题冷却下来，从而为「一国两制」取得应有的平衡。须知道，中央政府不惜高举「一国」旗帜尝试让人明白「两制」不能越权，无非冲着貌似失控的分离主义而来，担心的是港独侵犯国家统一与国家安全的底线，致使京官与港人互相猜忌。曾钰成分析得没错：「香港人觉得，内地干预是变形走样，中央政府又觉得，香港失控，变形走样。」全国人大委员长张德江强调，中央对香港拥有「全面管治权」，反映的正是担心「香港独立建国」思潮蔓延，不得不从国家主权的角度出发收紧监控。

难得的是，林郑月娥认清了所谓港独的本质只是不切实际的空谈，这看法跟部分中央官员一致，例如国务院港澳办主任王光亚讲过，港独不成气候，中联办法律部部长王振民来港任职之前亦说，港独问题微不足道。再看看号称鼓吹建国的分离主义者的讲法，表面沸沸扬扬，其实说穿了就连一个像样的讲法也欠奉，没有独立的纲领，没有建国的韬略，来来去去拉锯于不满政改失败以及中央干预的情绪宣泄而已；只不过当有分离主义倾向的本土派人物藉参加立法会选举进入建制，又有候任议员在就职宣誓中公然「宣独」，更有个别港独分子公开宣称组党，才触动领导人底线，使北京紧张起来，不惜重拳打击。

在这种背景下，不少人将所谓港独问题上纲上线，造成香港很快就要从中国版图分裂出去的假象，于是要求高度自治也被形容为港独，立法会议员前往台湾交流亦被理解为勾结台独。受如此猎巫的意识形态笼罩，成功落实「一国两制」肯定事倍功半，甚至激化社会矛盾，绝对不利于促进和谐。

再参考民意调查，港独支持率其实已逐渐低沉。中大民调显示，百分之十一受访者支持「港独」，较去年锐减六个百分点，其中以十五至二十四岁的年龄层跌幅最大，支持率暴挫二十四个百分点。此外，受访者之中，七成赞同维持「一国两制」。

据说，林郑月娥的组班工作已经完成，最快将于周三公布未来三司十三局人选。林郑形容其班子为实干型，多是公务员出身，毋须怎么磨合即可埋位工作。公务员投入问责团队的好处除了毋须耗时磨合之外，还有一点就是他们惯于政治中立，应该不会在「港独」问题上捕风捉影，有助于「一国」和「两制」保持平衡。

总而言之，新人事，新作风，是时候将一小撮人的空谈抛诸脑后，让林郑上台的两个良好兆头化作拨乱反正的生机。（完）

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