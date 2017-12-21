港报社评：设法释农地，解4.3万公营屋缺口--经济日报12月21日

政府昨公布最新长远房屋策略，公众焦点在缺地建4.3万伙公营房屋，如何填补成当前要务。政府需以新思维应对，积极考虑以弹性手法与发展商商讨释放其手上农地纾地荒。

以人口因素等估算房屋需求后，港府维持未来10年总房屋供应目标在46万伙，但尚欠4.3万个公营房屋土地，这还未计及首置上车盘和扩大绿置居计划等现政府房策新猷。在楼价高企，脱离大部分市民购买力的现实下，不少人只能寄望公屋或居屋安居下，如何补足缺地，便十分关键。

无疑填海可以大规模开拓土地，但远水救不了近火，中短期内可应市，又有大量潜在供应可补足缺地的，其实是发展商手上的农地。据政府推算，现时发展商持有的农地多达1,000公顷。事实上，今个财政年度政府所推土地仅能起5,800个私楼单位，但全年土地供应远超过19,000伙的目标，可望达24,300伙，个中关键便是发展商积极补地价，将农地转为住宅地。

土地供应专责小组有见及此，在不想触碰补地价这敏感问题下，建议以基建补贴作诱因，吸引发展商释放农地来建屋。但单靠基建诱因是否足够呢？此不无疑问。

补足土地既然紧急，港府又将房屋尤其置业作为施政重点，而发展商亦多番表示希望尽社会责任，协力缓减市民蜗居之苦，纵使官商合作容易引起官商利益输送的忧虑，惟各方不应斩脚趾避沙虫，而应积极抛出各种方案讨论并作出试验。

例如，近期的西沙路农地转住宅地个案，由于发展商要自行负责所有基建费，包括扩阔路面、加建行人天桥、铺设排污设施，扣减有关开支下，补地价每尺仅3,319元。社会虽亦有声音质疑补地价「超笋」，但亦不无理由。

又例如，政府大可计算平整农地再建成公营房屋的总成本，再与发展商洽商，若发展商在转用途的土地上，拨出一定比例起公营房屋转交予政府，合理的补地价应为多少？

各方提出的方案难免有争议，落实成试验亦不一定效果良好，惟若因噎废食，只靠政府见缝插针式找地，恐废时失事，甚或难以补足所缺土地。当然，公私合作模式须高透明度，让市民监察，只要市民不觉得有利益输送，且试验计划可行，便可扩大以发展更多农地满足公营房屋需要，让市民安居有望。

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