港报社评：谈脱欧灰头土脸，文翠珊相位堪忧--信报12月6日

英国的脱欧谈判出现非常戏剧化的一幕，原本说「取得重要突破」，不旋踵却变成「遭遇政治重挫」，灰头土脸的首相文翠珊不但尴尬，而且进一步突显其地位岌岌可危，逼宫之说恐怕又有极大市场。

崎岖的脱欧谈判现阶段围绕三大问题，其一是分手费，其二是公民权，其三是北爱尔兰与爱尔兰（简称南爱）之间日后是否设立边界。分手费和公民权相对而言较易解决，最棘手的是边界问题。南爱是独立国家，亦是欧盟成员，英国脱欧意味着所属的北爱尔兰必须设立边界，化作「英欧区隔」。然而头疼之处乃在于，北爱和南爱关系密切，血脉连枝的两地民众一直自由往来，皆不愿受阻于必须接受检查的边界。历史上，北爱与南爱确曾存在过戒备森严的边界，并且因此而发生过死伤枕藉的流血冲突，几经艰辛才在一九九八年达成和平协议而废除边界，如今当然不希望旧事重提，以免勾起椎心的悲痛回忆。

为了解开死结，南爱外长科文尼（Simon Coveney）不久前提议，参考香港模式，实施「一国两制」，让北爱使用欧盟制度，那么边界就毋须设立了。令人讶异的是，文翠珊不知是否英雄所见略同，她与欧盟达成协议，容许北爱在英国脱欧后，留在欧盟关税同盟和单一市场，即是变相采纳「一国两制」，这就是所谓的「取得重要突破」。

正当人人以为香港模式解了死结，怎料横里杀出一个程咬金，北爱民主统一党（DUP）的党魁范爱玲（Arlene Foster）怒气冲冲打电话给身在布鲁塞尔准备吃午餐的文翠珊，强烈反对协议，不接受北爱留在欧盟关税同盟和单一市场，因为此举等于「脱离英国」。就这样，文翠珊不得不出尔反尔，无可奈何搁置与欧盟之协议，脱欧谈判又回到胶着状态，未必赶得及在本月十四日欧盟元首峰会死线前交出功课。

必须留意，DUP本来只是在国会拥有十席的小党，然而文翠珊于今年四月作出政治豪赌，宣布提前在六月大选，结果得票不似预期，她领导的保守党大幅挫败，国会议席不过半，惟有跟DUP组成联合政府，勉强保住执政权。这才解释得了，堂堂首相何以狼狈地屈服于小党党魁的一通电话。

峰回路转的突兀剧情不禁令人产生疑惑，文翠珊事前没有跟范爱玲沟通好的吗？她已经因为政治豪赌弄巧成拙而难获信任了，要是联合政府内讧，继而累及脱欧谈判拉倒，弱势首相还有资格住在唐宁街十号吗？

希望跟英国共同进退的北爱抗拒「一国两制」，相反，苏格兰求之不得。文翠珊和范爱玲两个女强人吵起来的消息曝光之后，第三个女强人插上一腿，苏格兰首席部长兼民族党党魁施雅晴（Nicola Sturgeon）在推特发文表示，倘若英国有部分地区能够与欧盟共同管理，并有效留在单一市场，那么其他地区应该没理由不能照办。换言之，苏格兰巴不得接受脱欧版本的「一国两制」。与施雅晴产生共鸣的还有伦敦市长简世德（Sadiq Khan），他说绝大多数伦敦市民都投票留欧，如果伦敦可跟北爱一样有相同协议，将可保障成千上万个工作机会。

事到如今，文翠珊除了有必要说服范爱玲，从而让脱欧谈判继续下去之外，她亦有必要绞尽脑汁想想如何抵御蠢蠢欲动的逼宫计谋。上月英国有报章引述欧盟官员声称，英国政府领导能力愈来愈脆弱，欧盟正为文翠珊倒台做准备，事缘当时一周内有两名重臣离职，包括被揭非礼案的前国防大臣房应麟（Michael Fallon），以及被揭私会以色列官员的前国际发展大臣彭黛玲（Priti Patel），反映执政团队天残地缺。眼下再添一笔联合政府不咬弦，导致脱欧谈判触礁的糊涂账，文翠珊说不定已感受到压垮骆驼的最后一根稻草。（完）

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