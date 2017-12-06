港报社评：财团投地新常态，分散风险出价勇--经济日报12月6日

黄竹坑站2期地皮昨揭标，由信置（00083）伙拍嘉里建设（00683）夺得。这是信置一个月内两度投得地皮，反映本地发展商倾向以财团形式投地，出价进取，抢地战升温，或进一步推高楼价。

港铁（00066）指，地皮由信置和嘉里的财团投得，补地价逾52亿元，项目创下港铁上盖物业发展每平方尺补地价新高纪录，较比邻1期贵近3成。

这是信置继7月独资投得马鞍山白石地皮，上月与多个财团以近173亿元投得长沙湾地皮后，今年第3次成功投地。信置近月频频与本地发展商合作高价投地，底因有二。

其一，信置和本地发展商今年卖了不少楼，需补充土地储备。今年可谓本地发展商丰收年，一手楼成交量约1.7万伙，总成交金额突破2,100亿元，当中长实（01113）和新地（00016）分别套现515亿元和380亿元。发展商资金回笼，若不投地，就是积极与政府洽谈农地补地价，来补充土储。

虽然信置今年在本港售楼数目不多，估计约22亿元，但出售内地成都项目成功套现105亿元，令信置有充裕资金吸纳新地皮，并预留资金投入明年裕民坊重建项目。

其二，信置近月改以合组财团形式投地，一来出于分散风险，二来是合众人之力，出价勇进，击败竞争对手。港府今个财政年度售出15幅官地，其中6幅是由中资高价投得，本地发展商若单独竞投，难以竞争，合组财团后出价可相对进取，不但可迎战中资，甚或击败本地大发展商，最佳例子是信置财团上月击败主要对手新地（00016），夺得长沙湾地王。

除了信置和嘉里外，新世界（00017）今次亦伙拍远展（00035）和中国海外（00688），反映共组财团投地已成新趋势，意味未来投地竞争会更激烈，相信会有更多新地王诞生，尤其是招标的地皮属市区地，价钱只会进一步抢高，令地价持续高企的局面暂时难以改变。

高地价持续升温，相信会撑住新盘开售价和二手楼价。例如长沙湾地王诞生后，令发展商在开售南昌站新盘时更进取，动辄尺价要逾2万元，也使同区业主心红，反价加价不胜枚举。故高地价将推高楼价，而高楼价亦令发展商投地更勇猛，若没黑天鹅或灰犀牛，高地价和高楼价的循环仍会持续下去。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘