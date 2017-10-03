港报社评：财政分配不均，加独死结难解--信报10月3日

欧洲大陆最近经历两场截然不同的投票活动，德国是依足法例规定投票选总理，过程平淡沉闷，默克尔尽管流失了一定数量的选票，但整体而言无惊无险默默顺利当选连任。西班牙则是加泰罗尼亚自治政府在十月一日举行独立公投，过程刺激火爆，因为马德里中央政府狠批公投违法，警方赶到票站铁腕清场，发射橡胶子弹驱散群众，造成流血冲突，受伤民众数以百计，有人形容为西班牙独裁者佛朗哥阴魂不散，现任首相拉霍伊（Mariano Rajoy）可谓「佛朗哥2.0」。

加泰罗尼亚位于西班牙东北部，首府是巴塞隆拿，当地拥有一支球迷无人不识的著名足球劲旅。受到独立公投影响，巴塞隆拿主场迎战拉斯彭马斯（Las Palmas）不得不闭门作赛，原因是避免政治争端带入可容纳近十万观众的鲁营球场，酿成大规模骚乱；巴塞隆拿是一支独派色彩强烈的球队，拉斯彭马斯主张统一，两队粉丝的政治理念水火不容。

论历史，论文化，加泰罗尼亚确实自成一格，然而这个「民族」跟西班牙融合了几个世纪，为什么在最近几年才涌现势不可挡的独立思潮？归根究柢是财政问题，不患寡而患不均。

加泰罗尼亚是西班牙国内最富庶的地区，凭工业和旅游赚取可观利润，七百五十万人口虽然只占全国百分之十六，但贡献了西班牙百分之二十的国民生产总值，以及百分之二十五的对外出口产值。自二○○八年金融海啸之后，加泰独立声浪不断高涨，原因是他们感到不服气，经济收益上缴中央，由中央回拨的财政资助却少得不成比例，该区民众觉得被占了便宜。加泰罗尼亚名义上是自治区，实际上没有财政自主权，而这亦是马德里中央政府刻意为之的安排，首相拉霍伊在经济拮据的情况下不欲失去这只「生金蛋的鹅」，所以入禀法院褫夺其财政自主权，变相激发更多人寻求独立。

且看加泰独派支持率的趋势，二○一○年大概是两成至三成；二○一四年举办过一次非正式公投，五百四十万合资格选民之中，二百万人投票，八成支持独立；及至这次「违宪公投」，自治区政府官员声称，二百二十六万人投票，九成支持独立。

没有财政自主权是加泰罗尼亚寻求独立的导火线，反观另一个自治区巴斯克，当地本来叫人闻风丧胆的分离主义恐怖组织埃塔（ETA）近年却偃旗息鼓，今年三月索性宣布解除武装，主要原因是巴斯克获得财政自主权，民怨不再像昔日那般强烈。在经济富庶程度仅次于加泰罗尼亚的巴斯克，人均政府开支是四千欧罗，加泰罗尼亚则低于二千欧罗，较西班牙整体平均值还要少。于是乎，巴斯克目前的独派声音远远不及加泰罗尼亚。

加独公投无疑是违宪，国际社会亦不可能支持，欧盟多名高官早已表明不愿意干涉成员国内部的政治争议，所以尽管加泰罗尼亚独派领袖暗示最快于本周片面宣布独立，成事的机会始终接近零。加泰罗尼亚一时三刻独立不了，不代表西班牙能够安然渡过危机，即使马德里继续施展雷霆手段，彻底取消当地的自治区地位，加独的死结始终难以化解，反而有机会愈弄愈僵，警民冲突恐怕无日无之。更何况，拉霍伊所属的少数党政府缺乏足够的威望与认受性，必须依赖巴斯克之类的自治区支持，不太可能对于分离主义者重拳镇压。

既然加泰罗尼亚寻求独立的导火线是财政问题，那么中央和地区之间比较可行的妥协之道自然落在财政分配之上。解铃还需系铃人，拉霍伊当日入禀法院褫夺加泰罗尼亚的财政自主权，变相激起要求独立的滔天浪潮，消弭民怨的办法离不开适度放宽财政自主权，否则永无宁日。 （完）

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