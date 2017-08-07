港报社评：财爷言者谆谆，置业者莫听者藐藐--经济日报8月7日

中小型单位因上车门槛低和回报率较高，故续受置业者欢迎，惟正如财政司司长陈茂波昨所指，中小型单位风险相对较高，故年轻人上车还宜三思。

新盘市场销情近期稍为放缓，惟细价楼始终向好。中小型单位确别具吸引力，原因主要有二。一是现时楼价已脱离一般市民购买力，中小型单位首期最少，已是大部分要上车市民唯一选择；二是中小型单位租金回报率最高，按差饷物业估价署最新公布统计，40平方米以下回报率为2.8%，40至69.9平方米则为2.5%，都高于大单位。

但此是否代表细单位风险较低呢？恐怕相反，楼市若调整，细单位压力可能最大，陈茂波昨在网志中点出了部分原因。其一，本港按揭利率恐升，打击小业主供楼能力。正如陈茂波所言，美国未来息口只会向上。虽然不少看好的声音指出，港息可能续不跟升，且美国加息步伐会续慢。

然而，美国储局极有可能在今年内开始缩表，并按已公布的路綫图持续加大缩表力度，令包括香港在内的全球资金泛滥情况开始逆转，尤其资金或会逐步回流美国，那本港不跟美息上升的基础便会消减；加上储局继续加息，港息不但在联系滙率下迟早要升，还有可能要追加补回迟迟未加的部分，令港息加得较急。

其二，港息若升，已偏高的楼市难免出现调整压力。正如陈茂波指出，未来本港不乏新盘，且在未来3至4年的9.8万个潜在一手供应中，约有7成属中小型单位，换言之，大量中小型供应将至。

更何况，中小型单位楼价升幅远超大单位，如比较2017年6月和2008年高位，中小型单位（70平方米以下）售价的升幅为180%，同期较大面积单位售价升幅则为54%至76%之间，差距逾一倍。升得愈多，调整压力愈大的金科玉律，恐怕难免。

值得留意的是，购买细单位的一般难免属财力较弱一群，部分是收入尚低的年轻人，近期更多了不少只因有父母代付首期才能勉强上车，若按息上升兼楼价下跌，他们的承受能力有多强呢？此或加重细价楼调整压力。

在目前楼市气氛下，细单位势续较受欢迎，楼价可能继续上升，惟若上述不利因素出现，气氛或会逆转。想置业的年轻人最好审慎衡量风险，量力而为。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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