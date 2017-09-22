港报社评：货柜屋值得一试，建公屋仍须加快--信报9月22日

末代港督彭定康重临香江，适逢特区政府有意推出「货柜屋」作为临时安置用途，主要目的是让轮候公屋的申请者暂时居住，不期然令人想起肥彭与临屋的一则小故事。

一九九五年，喜欢落区吃蛋挞和饮凉茶体察民情兼塑造形象的彭定康，探访九龙湾启祥临屋区，当地居民特意送上一只活老鼠以示抗议，表达对居住环境非常恶劣的不满。这位港督立马顺应民意，发表《施政报告》之时宣布要在一九九七年前清拆所有临时房屋。时间虽然稍有延宕，位于西贡沙角尾的最后一个临屋区迟至二○○一年才清拆，但这一类鼠辈横行的港式陋室终究完成了历史任务。

临屋区销声匿迹十多年后，货柜屋将横空出世，算不算房屋政策大倒退？我们认为世事不应看得过度简化，切勿因为货柜屋的性质是临时安置用途而斥之为重走旧路，如果货柜屋没有老鼠，浴厕和厨房不是设于室外家家户户共用，落雨不会水浸，打风不会吹冧，夏天不会热得像蒸笼，冬天不会冻得像雪柜，货柜屋不失为暂解燃眉之急的权宜之计。

社联行政总裁蔡海伟证实，两年前曾与政府官员前往荷兰取经，考察当地的货柜屋，并且透露有地产发展商愿以象征式一元租出土地数年，若获政府批准，最快明年可推出单位。发展局局长黄伟纶前日被问到此事时表示，政府没有既定立场或具体建议，对任何纾缓住屋困难的措施都持开放态度。黄伟纶上月曾偕同房协和运房局人员到广东江门了解「整个单位预制」建筑技术，考虑能否把技术带到香港用作建设临时或永久性房屋。

及至昨日，黄局长表明政府研究引进方便组装的货柜屋技术，协助纾缓房屋问题，将于科学园和港大进行两项「先行先试」计划，希望尽快完成审批，强调屋宇署会确保货柜屋结构的稳定性及消防标准符合安全。署理行政长官张建宗亦和应称，社联建议仿效荷兰引入货柜屋作过渡性房屋值得考虑，形容是好建议，对此持开放态度。

有人可能怀疑，为什么一向以利润为主要考虑的地产发展商愿意廉租地皮用作搭建货柜屋？其实不难理解，地产商拥有的众多地皮之中，不少是闲置的，或者未有发展计划，或者尚待工程审批，甚至有些地点偏远，缺乏道路和水电等等基础设施，廉租出来既可与人为善，同时亦可借助政府的力量铺桥搭路，把荒废的地皮变成日后能够作为兴建正规永久性楼房之用。易言之，地产商以短期租约的形式廉租闲置的地皮，短期没有损失，长期抑且有利。

当年清拆临屋区，每每遇到激烈反抗，部分居民扬言准备以石油气罐充作保衞家园的武器。作为过渡性质的货柜屋，日后清拆会不会又要面临同样难题，官民对峙一番？政府只须汲取教训，透过社联之类的组织与居民订立清晰的租约，说明到期之日必须搬走，相信问题不大。

新政府高举新思维与新作风的旗帜，若然货柜屋的新技术已经适宜人居，不再是木板和锌铁的拼拼凑凑，合理的空间和设备让居民住得有尊严，我们认为是值得放手一试的新政策，毕竟俗称「合法劏房」的社会房屋共享计划数量太少，初期仅约五百个单位供一千个家庭受惠，对于近三十万公屋申请者来说根本是杯水车薪。

然而说到底，货柜屋始终是有局限的新临屋，居民受惠时间不过几年而已，所以加快兴建传统公屋仍然是政府义所当为之急，中转房屋的安排充其量是辅助措施，绝对不应该因此而减慢兴建公屋的进度。至于货柜屋的安全性，毋须多费唇舌了，防水、防火和防风等等是必不可少的要求，最好连老鼠也没有，不要令日后落区巡视的特首吓一大跳 。 （完）

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