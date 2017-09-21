港报社评：货柜屋拆墙松绑，有利摸索可行性--明报9月21日

继“良心劏房”共享房屋之后，最近政府亦开始研究引入“货柜屋”协助基层市民，非政府组织更表示，有发展商愿意出租闲置土地数年，用来兴建“货柜屋”。引入“货柜屋”理论上可善用闲置土地，为苦候“上楼”的基层市民提供短期廉价房屋，改善居住环境，还可遏抑劏房租金水平，不过大量兴建“货柜屋”，本质始终是重建临时房屋，是重大政策转变，需要从长计议，免生流弊。政府当前首务仍然是加快造地建屋，惟亦应大胆摸索其他新意念。现阶段当局应该先减少官僚规条障碍，让民间组织伙拍发展商放手试行，静观成效再决定政府角色。

公屋轮候时间愈来愈长，政府10年内兴建28万公营房屋目标难望落实，不少基层家庭被迫蜗居私人劏房捱贵租，忍受恶劣居住环境。政府除了加快兴建公屋，确有需要运用新思维，提供更多过渡性质房屋。近月政府与社会服务联会（社联）合作，促成“社会房屋共享计划”，由社联牵头物色业主和发展商，提供空置旧楼单位，以低于市值租金转租予基层家庭，此一努力值得肯定。社联相信计划可惠及1000个基层家庭，不过全港劏房户接近10万，就算有更多业主乐意廉租单位，让非政府组织经营“良心劏房”，也很难满足现实需要，还需另辟蹊径。

“货柜屋”是社联和一些民间组织大力推荐的构思。支持者援引荷兰经验，指出今时今日“货柜屋”采取较佳通风散热设计，设有独立厕所，单位面积约200方尺，接驳水电和隔音等均不成问题，居住环境肯定较私人劏房好，当局可以利用闲置土地搭建，让合资格人士短期租住数年。过去政府官员对“货柜屋”颇有保留，惟近月态度似乎有所转变，多个部门官员上月便到广东江门考察“货柜屋”，探讨在香港是否可实行。发展局长黄伟纶表示，对兴建“货柜屋”没有既定立场，对于任何纾缓住屋困难的建议均持开放态度，变相为研究引入“货柜屋”开绿灯。

曾几何时，港英政府兴建了不少临时房屋，惟居住环境相当恶劣，当局花了10多年时间，使尽九牛二虎之力，才于本世纪初将所有临时房屋一一清拆，部分政府官员不想重新发展过渡性质房屋，对“货柜屋”有所保留，与此不无关系。历史经验当然必须记取，不过此一时彼一时，“货柜屋”作为“进化版”的临时房屋，无论是设计和卫生水平，均不可同日而语，况且“货柜屋”造价便宜，搭建数层仅需半年时间，如果有闲置地皮预计5年内都不会动工建屋，与其让它们充当临时停车场，用来发展“货柜屋邨”的社会效益无疑更大。

当然，“货柜屋”构思值得考虑，不代表毋须仔细探讨实际操作问题。“货柜屋”能否符合《建筑物条例》、若遇台风暴雨是否安全等技术细节，必须小心研究，土地运用和交通水电配套也需要周详考虑。诚然，本港有不少闲置土地，发展局亦承认，不可能说香港没有适合用来发展“货柜屋”的土地，不过部分土地位置偏远，交通不便，并不适合用来兴建“货柜屋邨”。相比之下，市区闲置土地的利用价值当然较大，然而这类土地不少都较为零散，是否适合“见缝插针”，还要看实际环境和民情，推行起来未必如想像容易；设若真的有理想土地，是否应该用来尽快兴建永久房屋而非临时过渡房屋，也是值得深思的问题。

大规模发展“货柜屋”，与“良心劏房”计划有别，牵涉临时房屋政策问题，政府有需要从长计议，然而当局不应过早排除任何可能，更不应成为民间团体大胆创新的阻力。很多发展商买地后，都会把土地闲置很多年，对他们来说，短租数年给予非政府组织，不会带来损失，社联便透露，有发展商便愿意合作，以象征式1元租出土地数年，作为兴建“货柜屋邨”试点。不过由于政府目前没有相关政策，地政署、屋宇署、城规会和消防处等部门互不协调，就算非政府组织想展开试验计划，也不知找哪个部门商讨。

政府有责任帮民间组织拆墙松绑，大开方便之门，让他们放手一试。政府应该尽快成立跨部门小组，让非政府组织可以申请临时用地兴建“货柜屋”，同时为“货柜屋”定下一些基本要求和标准，让民间团体依循。现阶段先由非政府组织伙拍发展商试建“货柜屋”，最大好处是不用担心这种“临时”房屋会变成永久安排，不会出现住户“易请难送”问题，政府可以多加鼓励，从中仔细观察兴建“货柜屋”的成效。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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