港报社评：货柜码头上盖“空中楼阁”构思可缔共赢--信报1月18日

房屋问题困扰人心，龙翔道刚刚又卖出一幅逾百亿元的地王，虽然为库房进账不少，但看在普罗市民眼里，恐怕只是另一个“望楼兴叹”的相关消息，面粉价已是接近每方尺三万元，日后面包价肯定更加遥不可及。有监于此，不少热心人士提出各种各样的觅地建屋方案，务求加快增加供应，以助纾解民怨，当中不乏具创意的主张，例如善用货柜码头，从而达到“一地两用”的效果。

香港工程师学会前会长周明权早于半年前已抛出崭新构思，提议在葵涌货柜码头兴建新市镇，可以建成十六个美孚新邨，容纳几十万人口。周明权昨日出席港大分享会，再次阐述其方案的可行性，指现时本港不少铁路及巴士车厂皆采用类似发展模式，上盖建造屋苑物业，技术上完全做得到，建筑费跟平地起楼相差不远。

与会的前发展局局长麦齐光，及港大土木工程系客座教授伍汉强均认同这个创见。麦齐光指出，葵涌一号至八号码头及对岸青衣的九号码头占地极大，约二百八十三公顷，而且接近市区，交通接驳系统完善，发展工程对公众的影响较少，又可用船只运送预制组件加快进度。伍汉强表示，工程应分阶段进行，例如每阶段暂停十六分一的码头作业，建好平台后，下面的货柜运输即可回复正常。

既然工程专家同意技术上没有难度，那么求地心切的特区政府不妨放开胸襟，使之成为土地供应专责小组的考虑方案之一。周明权讲得有道理，觅地构思“不是选美”，没必要选出一个冠军而放弃其他佳丽，大可多管齐下，甚至让可行办法全部同时进行。

当然，光是技术可行是不足够的，要把货柜码头上盖变成别开生面的“空中楼阁”还须解决几个问题，首先是码头营运商愿意合作，否则一切免谈。在商言商，假如码头上盖起楼有利可图，成事的机率不会太低，何况这方案抛出半年以来，似乎没听到过码头营运商有反对声音。尚有一点值得留意，香港的货柜运输业已呈放缓迹象，上届政府早于二○一四年宣布搁置十号码头兴建计划，原因是财务及经济角度均缺乏成本效益，假如投资超过六百亿元兴建十号码头的话，营运五十年仍无法回本。换言之，货柜运输的本业反正“生意难捞”，营运商“兼职起楼”不失其利钱可观的诱因。

即使政府成功游说营运商，仍要过城规会那一关，交通配套是最主要的审视议题。大家对于货柜车排长龙导致路面瘫痪有不少痛苦回忆，要是几十万人住进码头上盖“天空新市镇”，必不可少的是增设道路甚至接驳港铁，此乃城规会是否开绿灯的关键。除此之外，环境评估亦是考验，噪音与废气问题必须解决。

上述种种相对而言并非不能踰越的障碍，最头痛的是非常容易政治化的四个字：官商勾结。但凡政府与财团合作发展，总会惹来官商勾结的联想，反对声音铺天盖地而来，若然涉及立法修例，少不免拉牛上树。对应之道不外乎让利，政府与财团有必要推出“共赢方案”，譬如腾出一定比例的空间兴建公屋和居屋，甚至特首林郑月娥催生的“港人首置上车盘”，藉此争取民意支持。

货柜码头上盖建屋确是值得探研下去的创意方案，落实的话能够显著增加供应，直接纾缓房屋问题，间接消弭政治压力。且看律政司司长郑若骅的僭建风波，当事人固然被质疑知法犯法，但归根究柢，此事让香港人普遍感到不安乃源于楼市太疯狂，小市民穷毕生努力也买不起楼，偏偏见到权贵寓所额外多了五百方尺的地库，她还说“太忙了不知道”，恼恨情绪油然而生，迁怒于委任司长的林郑特首乃自然而然之事。

善用货柜码头要是获开绿灯，港式“空中楼阁”真的可以安居，不失为国际建筑史上的佳话。（完）

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