港报社评：费心宽按揭，不如多建公营房屋--经济日报1月9日

财政司司长陈茂波称考虑放宽按揭成数助市民上车，惟此需慎重考量，因不但可能令楼市火上加油，亦可能埋下负资产后患。要助中产尤其年轻人上车安居，公营房屋是更佳工具。

财爷对按揭的立场有所松动，昨在立法会表示有考虑放宽，但不想市场误解减辣，故只能不断研究及等待合适时机。社会上确有要求放宽按揭的呼声，尤其现时楼价动辄500万元以上，即使取得按揭保险做8成按揭，首期亦要100万元，对中产并非小数目，对没有父干的年轻人更是镜花水月。

过去金管局接连提高按揭要求，表明是因应楼价不断高升，要保持银行体系稳健所致。在不违反这个原则下，政府要放宽按揭成数，便要由按证承担风险，例如将楼价在450万至600万元之间的按揭上限，由8成增至9成。惟纵使保得了银行体系稳定，仍有两个问题。

其一，楼市恐将火上加油。政府部分房策例如推出白居二导致楼价更炽热后，便尤其小心政策会否增加楼市需求，弄巧成拙。放宽按揭成数正会增加需求，何况这更可能被解读为政府开始减辣，势对高烧楼市加柴添火。

其二，可能埋下负资产后患。过去楼价热升至相当高位时，社会上都有要求政府协助置业的要求，令政府推出夹心阶层住屋等计划，让实力本来不足的市民勉强可上车，惟当楼市或甚至经济逆转时，这些实力不足者往往首当其冲，承受负资产的沉重压力。现时若松按揭，不能不考虑此风险。

再者，财爷指要等待合适的时机，但现实可能并不存在。因为楼价若续升，松按揭会火上加油；楼价若逆转，则首期金额回降，松按揭固变得并非必要，政府更可能被质疑是为托市多于帮市民置业。

要在较少副作用、不用迫市民勉力高追下协助置业，更好的方法其实是提供更多公营房屋，例如现届政府着力的新居屋、绿置居、首置上车盘等。难处则在于土地供应不足，如10年建屋计划仍欠起4.3万伙公营房屋的土地。政府须设法尽快增加土地供应，包括填海与将大量棕地释出建楼。

政府政策必须全盘考量，避免好心做坏事，与其花心思松按揭，不如全力觅地多建公营房屋。（完）

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