港报社评：资产增值税并非全不可取--信报6月13日

政府统计处日前公布反映贫富差距的坚尼系数，去年录得零点五三九，既是回归二十年以来最严重，亦创下四十五年新高。坚尼系数量度住户入息分布指标，介乎零与一之间，数值愈大反映贫富悬殊愈厉害，联合国将此系数零点四定为警戒线。

统计处发表的《主题性报告：香港的住户收入分布》指出，去年全港二百五十万个家庭之中，最贫穷的一成住户每月收入中位数为二千五百六十元，最富裕的一成住户则逾十一万二千元，差异超过十万元，贫与富的相距幅度由十年前的三十三点八倍，拉阔至四十四倍。

统计处处长邓伟江强调，坚尼系数只计收入，不计资产，未能反映市民的物质生活。他续称，政府过去五年投放在教育、房屋及医疗等等福利开支增加百分之四十四，扣除税项及福利转移后，坚尼系数下降至零点四七三，较二○一一年微跌零点零零二，「喺香港有做呢个数嘅历史上，从来冇下跌，今次系第一次。」

零点五三九固然是非常严重的贫富悬殊，即使扣除税项及福利转移变成零点四七三，香港的坚尼系数仍然高过联合国所定的警戒线，反映特区政府的扶贫工作距离成功尚远。众所周知，贫富悬殊乃社会不稳定的潜在因素，这足以说明为何近年来香港人满腹怨气，尤其年轻一辈躁动不安，一提到「权贵」两字无不咬牙切齿。

为了改善贫富悬殊，盛传将出任劳工及福利局局长的扶贫委员会委员罗致光建议，开征资产增值税，取消上限为百分之十五的标准税率，以加税的方式使社会资源再分配。根据罗致光的讲法，可以重新讨论是否应该设立资产增值税，看看哪些资产产生的收入能够抽税，例如花红及利息。他说部分打工仔的收入非常高，可以考虑是否取消标准税率，认为较高收入的人士对多交一点税的抗拒会较小。

一讲到加税，反对声音肯定汹涌兼不绝如缕。金融界议员陈振英马上说不，不同意以修改税制来应对贫穷问题，指政府应善用库房大量盈余和储备。身兼行政会议成员的商界立法会议员林健锋更警告，该建议将严重打击竞争力，动摇香港赖以生存的营商环境，受影响的是各阶层市民。会计界议员梁继昌则认为，贫富悬殊源自资源分配不均，并非税制问题。

要是单纯的加税，建议当然不可取，不过罗致光提到的资产增值税，始终有值得探讨的空间。另一方面，如果资产增值税针对的不是花红及利息，而是楼宇买卖的利润，设立这样的税项是不是有助于为楼市降温？若然楼价不再如脱缰野马那样升完再升，贫富悬殊是否有机会改善？

近年来，政府不断推出楼市辣招，虽然起到一定的压抑炒风及管控需求作用，但同时严重扭曲市场规律，由于置业首期太沉重，市民买不起二手楼，惟有涌向发展商提供二按的新楼盘，造成发展商不断加价仍然其门如市，于是整体楼价不降反升，目前已连续近四个月破顶。撤销辣招吗？可谓骑虎难下，此时此刻撤辣，如无替代方案，可能令楼市进一步升温。因此有人提议，不如以资产增值税替代辣招，一方面释放二手市场，同时令置业者首期负担减轻，最重要的是维持压抑炒风的初衷。

罗致光提出的资产增值税，没有具体阐述操作细节，仅仅是一个粗略的概念，暂时无法评定其利弊。然而，反正他是未来特首林郑月娥属意、从外招揽回来掌管劳工及福利事务的「疑似局长」，万众期待他提出良方善策，若然罗致光所指的资产增值税针对的是楼宇交易利润，将不但令炒家却步，买楼收租的投资客更趋审慎，有助减少市场需求，至于真正用家则不受影响，此举也许可使楼市趋向健康发展。

由此看来，资产增值税并非全不可取，罗致光不妨引导下届政府深入研究 。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘