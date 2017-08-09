港报社评：资助房屋与市价脱鈎不妨辩论--信报8月9日

特首林郑月娥上任一个月之后，第一次外访的地点是新加坡，反映她十分重视这个传统的竞争对手。今年三月行政长官选举期间，林郑曾经讲过，其房屋政策的理念与新加坡很相似，莫非这次访星洲之旅就是顺道向狮城取经？若问，新加坡房屋政策有何优胜之处，答案当然是他们几十年来羡煞旁人的组屋，要是林郑在这方面取彼之长补己之短，香港整体楼市说不定会产生根本性的变化。

新加坡的组屋类似香港的居屋，组屋占新加坡房屋市场百分之八十五，居屋只占香港房屋市场百分之十五。由于新加坡住宅以组屋为主，而且组屋定价并不与私人楼宇行情挂鈎，只考虑购买者的负担能力，所以该国的私人楼宇属于另类市场，价格再高也不会影响人民的日常生活。

香港的情况则是，私人楼宇价格不断飙升，而居屋售价又与市价挂鈎，市民莫说望楼兴叹，连居屋亦「高攀不起」。正因如此，财政司司长陈茂波日前表示，本港楼价升幅已与市民负担能力严重脱节，现阶段政府不适合推出措施协助市民上车。陈茂波在其网志指出，未来三至四年有九万八千个潜在一手私人住宅单位供应，当中估计约七成是中小型单位。这样的讲法能否为楼市降温，当然是未许乐观。

林郑月娥如果要效法新加坡的组屋政策，数量上在短期之内一定无法满足需求，但在定价方面则有一个关键重点可供借监，就是由政府资助的公营房屋售价不再与私人楼宇价格挂鈎。事实上，林郑一再明示或暗示，研究资助房屋定价与市价脱鈎，这个概念也许适用于她所提倡的「港人首置上车盘」。

楼价升幅与市民负担能力严重脱节所造成的问题，林林总总，路人皆见，其中之一是催生了愈来愈多表面上让人买得起，但实际上令人住得没尊严的「纳米楼」。区区百多方尺的单位竟然索价几百万元，买家可能是受到「恐慌性入市」的心态影响，担心今天不买明天更贵，于是花上毕生积蓄买来蜗居也不如的超迷你居所。假如资助房屋定价与市价脱鈎，而市民又看到自己有机会成为买家的话，那么这一类楼市畸胎似的「纳米单位」或许会销声匿迹。

资助房屋定价若与市价脱鈎，初期由于供应数量不多，未必会对私人楼宇造成太大冲击，长期来说，随着供应增加，则有机会形成两个截然不同的市场，情况就好比新加坡那样。林郑如果有决心推出价格脱鈎措施，必须设计出特殊的机制，防止两个市场融为一体。简言之，资助房屋不能随意放售，要么卖回给政府，要么卖给同等资格的市民，基本精神是不容许这些住宅成为投资工具。

没错，香港的房屋问题令人又爱又恨之处乃在于，所有可供买卖的住宅都是投资工具，买家美其名是自住，但骨子里总希望一边居住一边升值，于是有人躺着也发达，有人穷毕生之力亦无法「上车」。从安居乐业的角度出发，资助房屋定价与市价脱鈎是一个值得考虑的办法，两个市场分开来之后，投资的仍可投资，而纯粹自住者则可望有瓦遮头。虽然倘若公屋的供应充足，租住公屋也是可接受的栖身之所，惟毕竟自拥物业的感觉不一样，也不愁牵涉富户或继承权等问题的困扰；况且能够自置居所的市民愈多，对社会稳定愈有裨益，故此如何令更多人负担得起购置资助房屋，政府不妨创设条件。

即使价格脱鈎，资助房屋仍须面对最基本的觅地建屋问题。林郑月娥日前指出，发展局局长黄伟纶正筹备于本月内成立专责小组，未来一年进行「大辩论」，就土地供应来源谋划长远策略，预计九月召开首个会议。黄伟纶表示，专责小组将由非官方人士担任主席，而权责范围和成员等有待公布，小组会先讨论不同增加土地供应的方案，再与社会各界沟通。

既然要大辩论，那么资助房屋与市价脱鈎最好是其中一个辩论焦点，说不定能够让扭曲已久的整体楼市拨乱反正。

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