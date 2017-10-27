港报社评：资深专科医生流失，白色巨塔风雨飘摇--明报10月27日

港大权威名医吴国际在玛丽医院参与换肝手术，途中突然离开，据称到一间私家医院为其他病人做手术，拖延换肝3小时。虽然最终手术成功，病人没有出现并发症，目前情况稳定，可是要病人打开腹腔在手术枱等候数小时，「肉随砧板上」，予人观感甚差，院方有责任彻查，避免事件重演。今次事件再次折射公立医院专科医生人手不足，独挑大梁资深医生买少见少，白色巨塔风雨飘摇，必须尽快改善人手规划，保障病人权益。

吴国际现为港大肝胆胰外科临牀副教授，今年初曾为43岁女病人邓桂思做换肝手术，是广为人知的换肝权威。他在玛丽医院服务15年，2010年转为私人执业，去年决定「回巢」，当时他坦言私人执业收入高出不止4倍，回流公院难免影响收入，不过他希望有机会多做研究。玛丽医院肝脏移植外科小组是全港唯一的换肝团队，惟近年接连有资深医生离职转投私院，现有医生班底换肝资历普遍不足10年，青黄不接，吴国际不以金钱收入作为最大考虑，愿意临危受命「回巢」，值得赞许，然而今次事件却有可能影响他的名声。

事发当日吴国际是换肝团队当值医生，因为收到消息指有去世病人捐出屍肝，换肝团队即时准备为一名病人做屍肝移植手术，吴国际负责监督，由另一位资历较浅的医生操刀。未料移植手术开始后，吴国际突然离开，3小时后才返回。当时病人已接受麻醉，打开腹腔，准备移植，手术突然「暂停」，即使在场医生专业判断没有大碍，可是手术麻醉时间延长，风险有可能增加，肯定不是理想安排，对手术枱上的换肝病人并不公道。

医生在手术中途短暂离开小休又或处理其他紧急个案，并非罕有，令人惊讶的是，吴国际据称是到一间私家医院为其他病人做手术。玛丽医院肝脏移植中心总监卢宠茂解释，吴国际并非玛丽全职医生，只是兼职「外援」，没有责任百分百留在玛丽当值，加上当日一位私院病人早已预约吴国际做手术，吴有责任照顾。

究竟事件是否有人违规，目前难以断言，有待院方调查，惟从公众角度而言，实在太过有违常理，很难想像一名医生在公立医院当值期间突然离开，跑到一间私院做手术，不排除部分市民会有「私院病人是否比公院病人矜贵」的疑问。港大及玛丽医院有责任彻查事件，包括吴国际离开的原因、有否向团队解释、是否有其他应变选择等，同时向公众澄清「外援医生」的角色、监督手术医生的职权、是否容许在手术中途长时间离开等问题。

今次事件折射公院专科医生不足，医管局和政府必须正视。由于公院工作繁重压力巨大，近年不少资深专科医生都离开公营体系，转投私营市场，成为「月球医生」，意即每月收入超过100万元（坊间俗称「一球」），部分吃香名医甚至有本事当上「星球医生」，每星期收入上百万元。不少较有本事的新晋专科医生，也因为种种原因，诸如不满公立医院「马房文化」，认为升迁安排不公道，又或有感花太多时间处理门诊，少了时间做手术累积经验，宁可投身私营市场。

私营市场「钱」途无限，导致公院顶级医生持续流失，医疗水平大不如前，专科门诊排期时间愈来愈长。玛丽换肝团队面临青黄不接困境，需要邀请吴国际回巢，正是具体反映。卢宠茂认为，今次事件主因是玛丽人手不足，院方亦表示，调查重点之一是部门编更有否按照正常程序，确保人手足够。倘若调查结果显示错不在吴国际，而是人手不足编更不当陷他于不义，当局实有必要深切检讨公院资深专科医生流失的问题。

本港所有专科医生培训，均是在医管局属下医院进行。培训一名专科医生至少耗时12年，包括5年医学院学习、1年实习，以及6年专科培训，过程刻苦艰辛。虽然近年局方增加专科医生培训，惟人数始终有限，无法一蹴而就解决问题。今时今日公院专科医生严重不足，与政府10多年前大幅削减医管局开支，缺乏远见规划，有着密切关系，惟医生业界的保护主义倾向，反对增加引入海外合资格医生，亦导致问题短期无法纾缓。当局需要向公立医院增拨资源，减轻医生工作压力，加强公私营医疗机构合作，业界亦应该以病人利益为重，摒弃保护主义心态。

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