港报社评：赌城屠杀折射鸵鸟心态与偏见--明报10月4日

「赌城」拉斯维加斯枪击案至少59死逾500伤，是九一一后美国本土夺命最多的暴力袭击。种种迹象显示，行凶白人枪手早有预谋，绝非突然失常发狂。根据内华达州法例，今次大屠杀明显符合恐怖主义定义，惟当地警方仅形容行凶者是「独狼」，总统特朗普也仅称事件为「可怕的枪击」，避谈「本土恐怖主义」。在美国，恐怖主义彷佛成为预留给穆斯林的「专有标签」，反观白人极端分子即使滥杀无辜，也鲜被视为恐怖活动。今次赌城屠杀，再次折射了美国主流社会长期以来的偏见，以及当局对枪械泛滥的「鸵鸟」态度。

赌城屠杀发生后，中东极端组织ISIS扬言64岁凶手帕多克是旗下战士，近月改信伊斯兰教，惟缺乏实质凭据，估计纯属政治「抽水」，美国联邦调查局亦认为，帕多克与国际恐怖组织无关，然而这并不代表他是一时失常失控，才在酒店32楼房间，向数百米外的露天音乐会乱枪扫射。警方在帕多克入住的房间发现23支枪，足证他处心积虑制造大量伤亡。

帕多克是已退休的富裕白人，拥有不少物业和私人飞机，与极端分子传统形象大相径庭，行凶动机仍然有待调查，不过根据当地法例，今次屠杀绝对有理由列作「恐怖活动」处理。内华达州法律对恐怖主义的定义，是企图使用「暴力、强迫和颠覆手段」，杀伤大批群众，又或对建筑物和运输通讯系统等造成严重破坏；政治动机为何、疑凶是否隶属某些组织，并非判断标准。赌城警方仅仅形容帕多克为「独狼攻击者」（lone wolf attacker），是情绪不稳定的枪手，不提恐怖主义，明显是刻意为之的选择。

国际社会对恐怖主义没有清晰定义，有人认为必须有政治动机，亦有人认为凡是暴力滥杀蓄意制造公众恐慌，即属恐怖主义。当今恐怖主义大致可分为两类，一是国际恐怖主义，涉及跨国恐怖组织；二是本土恐怖主义，行凶者多属土生土长，基于不同原因犯案。然而无论在美国还是欧洲，主流舆论鲜有将极端白人滥杀无辜视作恐怖活动，例如两年前美国白人至上主义青年鲁夫袭击黑人教堂，杀死9名黑人，扬言发动「种族主义战争」，最终司法部并未以恐袭罪名起诉。

在美国，袭击者若是白人，即使跟极右种族主义有关，主流传媒通常只会称呼为「枪手」、「独狼」，不会大字标题提及其族裔背景，追查方向往往是行凶者有否精神失常；可是如果袭击者并非白人，哪怕只有一丁点与中东移民或伊斯兰有关，往往一开始便被标签为「恐怖主义」、「恐怖分子」。例如去年奥兰多市同性恋夜店枪击案导致49死50伤，枪手马丁因为有阿富汗血统兼信奉伊斯兰教，特朗普和一些媒体迅即定性事件为极端伊斯兰恐怖袭击，尽管后来调查发现，事件或与马丁仇恨性小众有关。

族群歧视的一个特点，就是「自己人」干了丑事坏事，仅会视之为「个别孤例」，「眼中钉」群体若出了害群之马，就被当成是族群「通病」，甚或是「文化低劣有问题」，将整个族群「非人化」和「罪犯化」。美国主流社会对白人极端主义暴力有低估倾向，一些舆论随便将「恐怖主义」标签扣在穆斯林身上，惟看待针对穆斯林的暴力，态度却不一样，例如早前明尼苏达州一座清真寺发生爆炸，当局和绝大多数媒体都只视之为「爆炸案」而非「恐怖主义活动」。

近期每逢发生大型袭击，只要有些许线索显示与穆斯林有关，特朗普都会抢闸称呼为「恐怖袭击」，并以之作为禁止穆斯林入境的「理据」；相比之下，特朗普仅称呼今次事件为「可怕的枪击」，是「邪恶行为」，嘴巴相当审慎。如何定性赌城屠杀，不仅反映美国主流社会的偏见和双重标准，对政策讨论亦有实际影响。强调屠杀是精神失常「独狼」所为、避提恐怖主义，意味事故纯属不幸，暴力随「疯子」而来，随「疯子」而去，事情告一段落，既然只是个别事件，自然没有必要像应付国际恐怖主义一样，需要政策应对，实际效果就是淡化枪械泛滥问题。

美国每年反恐花上逾万亿美元，惟有研究显示，国际恐怖主义在美国造成的伤亡，不仅远低于一般枪械罪案，甚至连本土恐怖主义也不如。美国估计有多达3亿支枪，平均每年有逾万人死于枪械暴力，内华达州枪管法例更是全国最宽松，枪主毋须领牌，也没有拥枪数目限制。尽管民间要求加强枪管之声甚多，惟全美步枪协会一直声称「拥枪权」受宪法第二修正案保障，美国共和党国会甚至还在讨论放宽枪管，包括容许国民更易购买灭声器。今次赌城屠杀，突显美国枪械泛滥为祸之深，采取鸵鸟政策，回避枪管，只会令问题变本加厉。（完）

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