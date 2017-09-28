港报社评：走进生活圈，解通胀低“谜”--信报9月28日

美国联储局上周宣布十月起缩减资产负债表，主席耶伦本周二发表公开演说，在全国商业经济协会周年大会上重申，基于经济前景不确定及通胀低迷原因不明，渐进加息乃恰当做法。矛盾的是，耶伦同时强调决策者必须提防加息「过于渐进」（raising rates too gradually），认为不应等到通胀升至百分之二目标才采取行动。

这番话不易解读，耶伦一方面承认通胀偏弱成因耐人寻味，另一方面则担心就业强劲引发工资和通胀升温。在无法肯定物价会否持续低企下，耶伦对通胀不敢掉以轻心，是以才有加息不宜「过于渐进」这等突兀说法。

市场只看眼前，演说一出，投资者立即把耶伦的谨慎言词理解为联储局主席「嫌加息太慢」。联邦基金期货显示，交易员预计美国十二月调高利率的可能性接近八成，美滙指数应声突破九十三关口。

在耶伦发言前，联储局决策层对通胀前景已有过一番争论。纽约联储银行总裁达德利认为美国经济基础稳健，通胀迈向目标应无悬念。另一边厢，芝加哥联储银行总裁埃文斯却大唱反调，指通胀疲弱可能与一些结构性因素有关；他虽支持渐进加息，惟句句不离「低通胀谜题」（the puzzle of low inflation），对收紧银根的取态远不如达德利以至耶伦积极。

在外界眼中，联储局内部向有鹰鸽之分，埃文斯乃鸽派代表人物，对通胀重临的看法较其他决策者审慎殊不令人意外。然而，从耶伦演说及联储局内部对物价趋势意见分歧可见，单凭统计数字和传统经济理论，已无法解释通胀何以在美国接近全民就业（八月失业率百分之四点四）的情况下依然乏力抬头。经济学家计的是「死数」，倘若他们愿意暂离象牙塔，走进生活圈，所谓低通胀谜题，说不定可以迎刃而解。

举个例，苹果公司将于十一月开售iPhone X，美国本土定价近千美元，香港较美国贵约一成。市场焦点离不开新产品发货量、各地需求乃至股价上落，但苹果这次「食粥食饭」，很大程度取决于消费者对近千美元价码的反应。

回想上世纪八十年代中，功能限于语音通话、状似水壶的无线电话，以港元计售价动辄两三万才有交易，拥有一部「大哥大」成为身份象征。随着科技高速发展，今天的智能手机集通讯、相机、个人电脑、时钟、影音等多种用途于一身，连解锁也用上面相辨识（是否有此需要另作别论），但市场对iPhone X的定价仍颇有微词。问题不在负担能力，而是今天的消费者视多功能智能手机为普通商品，即使最先进的型号，只要售价稍高于竞争对手，用家也会嫌「贵」。

今时今日，一机多用途已属基本要求。从企业角度出发，面对智能手机的激烈竞争，相机、电视机、钟表、音响器材以至个人电脑生产商的索价能力不可能不受影响。随着手机一代比一代先进，价格却不一定相应上升，前述各类产品的提价空间只会愈来愈小。

从消费者角度着眼，昔日只有富裕阶层才能享受的「奢侈品」，今天低收入人士也可轻易拥有，意味社会整体生活水平大幅提升。这是否有助消弭雇主向员工增发工资的压力，某程度上为薪酬长期呆滞不前提供了一个可能解释，值得研究人力资源的学者关注。

消费物价指数只是一个统计数字，仅能反映通胀长期低迷这个现象，对阐述背后原因无能为力。值得一提的是，美国人口普查局本月较早时公布，继二○一五年上升百分之五点二，全国家庭收入中位数经通胀调整后去年再升百分之三点二，达五万九千零三十九美元，超越一九九九年高位，创出新纪录。

与上世纪七八十年代高通胀时期，以至九十年代「大稳定」（Great Moderation）相比，美国名义（nominal）工资增长也许大不如前，但布鲁金斯研究所（Brookings Institution）刚于上周日发表报告，指过去十年美国实质（real）工资增长比上述任何年代皆胜一筹。显而易见，那是拜后金融海啸时期物价持续低企所赐。

这些年来，欧、美、英、日的央行决策者无不竭尽所能把通胀推上目标水平，却对低通胀与高就业何以能并存茫无头绪。现在也许是时候改变思维，检讨百分之二这个被广泛采用的通胀目标是否不合时宜！

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