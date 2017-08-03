港报社评：跨党合作代替杯葛，政治胸襟值得借监--明报8月3日

现届政府多位副局长及政治助理履新，特首林郑月娥重申官员任命原则是「用人唯才」不论政治立场，不明白为何会有人将蔡若莲出任教育局副局长，提升至与教育界「开战」的层次，又表示她有邀请各政党推荐人才，惟泛民没有回应。何谓「人才」各花入各眼，能否慧眼识英雄，只能留待时间见证。由于泛民拒绝加入问责团队，单凭今次副局长和政助任命，无法证明现届政府用人不拘党派，惟亦无法断言是偏袒某些政党「派饼仔」。香港需要建立跨党合作文化，劳福局长罗致光出身民主党，刻意选择民建联成员为拍档，政治胸襟识见值得肯定和借监。

蔡若莲出任副局长，有阴谋论质疑背后涉及「政治任务」。教协副会长兼立法会议员叶建源表示，未来会密切审视政府教育政策的种种细节，有泛民议员甚至扬言她是林太的「死士」，推动「洗脑国民教育」，措辞激烈煽情，流于情绪化。目前教育界相当政治化，津贴小学议会顾问张勇邦坦言，不管是教联还是教协，教育局问责官员若有政治背景，难免会成为包袱，蔡若莲当然也难幸免，不过她始终有前线教学经验，比前两任副局长均属公务员出身，「客观上有优胜之处」。昨天蔡若莲履新，希望社会给她时间和空间处理事务，以实际表现证明自己，各界亦应给予一个机会。

蔡若莲表示，上任后将优先处理落实36亿元教育新资源细节，「先急业界所急」，又强调推行教育政策需要社会共识，非副局长单方面推行，希望纾减「重推国教」的怀疑。她表示未来会与不同政治光谱人士沟通，即使有人身攻击，只要对教育好，大家可以坐下来好好讨论，不过叶建源却泼了一盆冷水，表明暂时无兴趣与她吃饭见面，令人关注泛民对蔡若莲会否又再采取杯葛不合作态度。叶建源强调教协并非「冲动派」，但愿各方都能以推动教育事业为重，勿因政治分歧而放弃理性对话。

今次任命的官员，有4人近年曾在选举败北，蔡若莲是其中之一。有论者以「选战落败等于民意授权不足」为由，批评政府邀请「败军之将」加入，是「不理民意」。不过话得说回来，做议员和当官始终不一样。选举成功往往靠口才，任官成功往往靠能力，决定前者的原则只有一个，就是斗票多，至于决定后者的准则，应当是「用人唯才」。一个人是否受选民欢迎，跟个人能力无必然关系。选战落败原因可以很多，可能是个人政治魅力不足、不擅辞令，又或不懂形象包装不够「潮」，一位敦厚学者未必懂得打赢选战，惟不代表他没有办事能力。败选是果不是因，若以败选倒过来去论证一个人没能力，断言政府擢用一定不是「用人唯才」，便有可能犯了倒果为因的逻辑谬误。

当然，判断人才并非易事，以往政府任命的副局长和政助，不见得个个表现出色，学历高多衔头也不保证是管治人才。今次任命的新人，是否真属可造之材，只能拭目以待，以未来具体表现衡量，过早论断未必公允。原任民政事务局政助的徐英伟，昨天履新出任劳福局副局长，未料被记者「考起」，未能说出最低工资为每小时34.5元，身旁的劳福局长罗致光打圆场，表示自己对成人、长者及儿童的标准综援金额也不清楚，若以考试方法突击抽问，恐怕也答不上。身为劳福局副局长，设若就任一年半载后仍不「熟书」，无法一口说出最低工资金额，当然不像话，不过如果现在仅以一条背诵式「考题」，去判断一位「劳福局新手」是否胜任副局长，也未免流于粗疏和不够公道。

徐英伟本是民建联成员，与罗致光出身民主党的政治背景迥异，然而并未妨碍两人合作。罗致光表示今次「颇为刻意」挑选一位政治背景差异较大的人作为副局长拍档，因为「比较阔的政治光谱，对未来工作更有帮助」。今时今日本港政治对立严重，不同阵营均「唯我独尊」，莫说跨党合作，连对话接触也不容易，自然大事难成。罗致光所展现的气度和识见，值得所有民主派和建制派人士借监学习。只要有跨党合作的胸襟，像任命蔡若莲一类政治纷争，要疏导解决绝非难事。

有泛民议员质疑特首是否真正做到用人唯才，认为现时18位副局长及政助逾半属建制派，「未能平衡社会意见」，然而现在的问题是泛民坚拒加入政府，只愿加入各种谘询委员会，令到政治光谱无法较为全面地反映在问责团队之中。一些泛民人士似乎堕入了一种迷思，认为杯葛就是表达反对的最佳方法，惟拒绝对话和杯葛，除了政治表态外，对推进事情向前并没有丝毫助益。泛民如能调整角色定位，由只讲监督政府，变成愿意加入政府，推动政策目标，不仅可以大大充实管治人才储备库，也可以让市民作出比较，辨别政府是否真的用人不分派别。往者不可及，来者犹可待，未来政府委任谘询委员会成员，泛民人士应积极争取加入，反映市民意见，并验证现届政府是否真有贯彻「开放包容，用人唯才」的原则。

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