港报社评：车辆增长不受控，空气污染难根治--明报1月17日

过去一年本港空气质素未如理想，根据环保署的「成绩单」，去年空气质素健康指数达到「7」或以上（最高为「10+」），意即健康风险达到「高」的累积小时数目，比起2016年大幅增加。尽管去年本港空气污染恶化涉及气象因素，可是政府花了不少力气减排只能交出这样的成绩，难免叫人失望。香港空气污染虽然有内地因素，然而本地因素影响可能更大。汽车排放废气是本港空气污染主要来源，政府对于汽车持续急增，未见积极处理的决心，遑论有何实际对策。车辆增长一日不受控制，空气污染问题恐怕都难以根治。

空气污染困扰香港数十年，1970至80年代，工厂和发电厂是污染祸首，及至1990年代，车辆废气开始成为最主要源头。踏入21世纪，中国经济崛起，成为「世界工厂」，跨境空气污染令到问题更为严重，不少外国专才都因为空气质素问题，不愿来港工作。过去10多年，特区政府投入大量资源处理空气污染，除了与内地环境部门加强协商，又推出一系列减排措施。环保署数字显示，近5年微细悬浮粒子、二氧化氮、二氧化硫和一氧化碳等污染物在空气中的浓度，均有所下降，跌幅介乎一成多至接近四成。可是环保署发表的2017年香港空气质素回顾，却反映空气质素改善之路仍然漫长。

报告显示，去年本港空气臭氧浓度是1999年有纪录以来最高，升幅显著，路边二氧化氮浓度亦处于高水平。臭氧污染亦称光化学污染，属「二次污染物」，成因是汽车和工厂排放挥发性有机污染物（VOC）和氮氧化物，它们会吸收太阳光能量，生成臭氧，形成光化烟雾现象；至于二氧化氮则主要由车辆排放的一氧化氮转化而成。环保署指出，去年总日照时间较前年增加19%，气象条件有利臭氧形成，可是臭氧污染背后，存在着更为根本的污染源，不应该将问题归因于天有不测之「阳光」。路边监察站数据显示，过去7年臭氧浓度呈上升趋势，累计增幅近八成，以「气象巧合」解释，说服力明显不足。

环保署提到，部分臭氧污染是来自珠江三角洲一带，又说解决区域臭氧问题，特区政府需要与广东省政府合作，减少VOC和氮氧化物排放。不过本港臭氧污染和二氧化氮问题，究竟有多少牵涉内地，有多少属本地排放，其实未有定论。内地污染物影响香港空气质素，是客观事实，10多年前珠三角制造业蓬勃，工厂浓烟滚滚，为香港带来严重雾霾，不过近年中国经济转型升级，广东省朝服务业和高科技发展，制造业比重下降，虽然内地污染物排放对港影响犹在，惟难与过去相提并论，如果只聚焦珠三角污染物，有可能忽略本地污染问题。

去年底，台湾雾霾严重，空气污染指数「爆表」，台北当局也曾归咎大陆，强调「空气污染有三分之一来自境外」，可是当地不少学者均指出，台湾广泛地区出现雾霾，是典型的境内污染，政府说法以偏概全，只提PM2.5污染物约有26%源于境外，却避提余下七成半全是本地污染，对于作为第一大污染源的境内汽车废气排放（占36％），以及本地工业污染问题（占25%），未有妥善处理。香港社会对于空气污染的讨论，必须避免堕入类似的误区。前年科大一项研究，分析珠三角地区全年二氧化氮分布，显示本港二氧化氮来源，有介乎六成至八成半属于本地排放，水平高低视乎季节而定。本港要改善空气质素，还须多从本地入手。

本港市区路边空气污染严重，一大原因是车辆数目增长惊人，2011至2016年间，本港车辆登记总数急增一成八，突破81万辆，新增车辆有87%来自私家车。政府为了推动汽车减排，近年推出不少措施，除了分阶段淘汰8万多部欧盟四期以前的柴油商业车辆，又在中环、铜锣湾及旺角设立3个「专营巴士低排放区」。署方声称措施「渐见成效」，然而这些「低排放区」实际范围甚小，选址又在路边空气监测站附近，限制对象只有巴士，其他高污染车辆并不包括其中，实际作用惹人质疑。

车辆过多不仅令交通挤塞问题恶化，也加剧废气排放。若要为市区空气污染问题釜底抽薪，控制车辆增长幅度，理应是对症下药的方法，问题是政府有没有政治决心，遏止车辆无上限增长。去年底，新加坡政府为了处理车辆过多问题，决定今年2月起减发新的「拥车证」，变相冻结私家车数量，说明事在人为，值得特区政府借监。（完）

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