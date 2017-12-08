港报社评：轻微刺激亦可过热，渐进加息变数骤增--信报12月8日

美国国会参议院周三以五十一票对四十七票，通过就税务改革议案与众议院展开协商。假设一切顺利，两院可望于自定的本月二十二日限期前通过最终法案，并在圣诞节前呈交总统特朗普签署，让「狂人」赢得上任以来首场立法胜利。

这项由共和党主导的大规模税改，在不少论者眼中形同向企业和富人送礼，中下阶层得益不多，贫富差距更大有可能因此而拉阔，为美国社会进一步分化埋下伏线。特朗普及着眼明年中期选举的共和党人，对最终法案「不日出炉」充满期待可以理解，惟舆论对税改的整体效应仍是忧多于喜。

在众多批评声音中，联储局前主席格林斯平的言论值得留意。参议院通过启动税改协商同一天，格老接受美国CNBC电视台访问，一方面对税改刺激经济增长的效用大泼冷水，同时为方案可能导致美国财政赤字及通胀失控深表忧虑。

格林斯平虽早已不在其位，任内政绩亦毁誉参半，但他毕竟替联储局掌舵长达十八年，对政策利害以至经济去向的见解，并非缺乏实战经验的「离地」学者可比。撇除格老功过不谈，他围绕税改发出的警告是否杞人忧天？

美国经济当前状况有一个看似独特之处，就是低通胀与低失业率并存，联储局的对策是中间落墨，以渐进加息配合有秩序缩减资产负债表，逐步落实货币政策正常化。问题是，美国失业率已逼近百分之四的近乎全民就业水平，而今年第三季国内生产总值（GDP）实质增长亦达百分之三点三，即使一如格老所言，税改对经济增长只有轻微的刺激作用，在失业率进一步走低而GDP增长加快的环境中，「轻微刺激」也足以令经济过热，从而打乱美国渐进加息的既定方针。

情况若朝着这个方向发展，不能排除联储局为防通胀升温，会以超出市场预期的步伐收紧银根，届时市场出现震荡势所难免。本港金融管理局于八月和九月两度宣布增发外滙基金票据，藉主动抽走市场流动性推高港息，显然有为防止港美息差进一步扩阔引发资金急速流走未雨绸缪之意。

一般人都习惯看近不看远，年深日久的事甚少牢记于心。然而，证诸历史，美国经济当前状况以至政策环境其实并不「独特」。上世纪六十年代中，美国亦曾出现低通胀与低失业率并存的现象。另一边厢，政府推行扩张性财政政策，联储局加息则「叹慢板」，一定程度上为七十年代的滞胀（stagflation）种下祸因。格林斯平认为税改帮不了经济，反会令美国财赤激增、通胀失控，处处流露出对滞胀重临的担忧，这段历史因而大有重温价值。

美国今天失业率虽低，但毕竟仍处于百分之四以上（十月数字为百分之四点一），论劳工市场紧绌程度，与六十年代中相比明显不如。这从美国失业率由一九六三年底的百分之五点五，降至一九六六年底的百分之三点六可见一斑。

以当时剩余劳动力之不足，美国通胀率于六十年代中却一直徘徊于百分之一点五左右水平，较今年十月刚好符合百分之二通胀目标的消费物价指数（CPI）按年升幅还要温和。

在政策层面上，六十年代先有甘乃迪总统（John F. Kennedy， 一九六三年遇刺身亡）在位时提出、一九六四年落实的减税措施，而其继任人詹森（Lyndon Johnson）更为应付越战及推行国内扶贫政策大增开支，财赤飞升不在话下，美国通胀率于一九七○年急升至百分之六点四水平，扭转了之前的稳定状况，并为随之而来的滞胀拉开序幕。

半世纪可以发生很多事，科技进展一日千里、全球化遏抑劳工成本，而明年二月几近百分之百（提名尚待参议院全院确认）接替耶伦出掌联储局的鲍威尔，尽管被外界视为「鸽派」，但特朗普再狂，相信亦不至于像当年詹森总统那样，明刀明枪干预联储局时任主席马丁（William McChesney Martin）的独立自主。时代不同，相似之处虽多，直接比较自然不宜。

回到现在，不管联储局选择先发制人严防通胀，抑或落后形势并于日后急速加息，香港最终仍要跟随，陶醉于资产热潮的投资者得尽快做好心理准备。（完）

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