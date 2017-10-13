港报社评：轻轻一推力量神奇，行为经济影响深远--信报10月13日

美股屡创新高，港股则一度超越二○一五年「大时代」高位，应届诺贝尔经济学奖得主、被誉为「行为经济学之父」的塞勒（Richard Thaler）在接受彭博电视访问时，直言无法理解何以全球处于高危状态，市场却彷佛在「午睡」般毫无惧意。面对这头在风险不断升温下耐力惊人的「慢牛」，就连对投资者心理了如指掌的行为经济学大师亦难提供一个合理的解释！

塞勒把学术研究心得应用于股市实战，根据其投资策略运作的基金过去八年回报双倍于标普五百指数，他虽声称看不透当前市况，但凭其辉煌战绩，足证行为经济学在投资领域大有可为。就如诺贝尔经济学奖评选委员会所言，塞勒把心理学上的现实假设用于个人经济决策分析，对社会民生以至公共政策皆有深远影响，在评价新鲜出炉诺奖得主的贡献时，着眼点应放在这个更广阔的范畴。

按照塞勒自己的说法，在其研究领域中，影响决策最深的莫过于退休储蓄。有本地学者甚至认为，香港强积金今年四月起实施预设投资策略（Default Investment Strategy，俗称「懒人基金」），意念正是来自塞勒早获英美采纳的建议。不论实情是否如此，从行为经济学角度着眼，「懒人基金」跟塞勒的主张确有许多共通之处。

传统经济学假定人类行为立足于一系列理性决定，按照这种设想，在职人士必会本着自身最佳利益为退休生活及早筹谋，何须旁人多此一举敦促鞭策？然而，塞勒的研究发现，屈服于短期诱惑、缺乏自我控制能力乃多数人的通病，民众「积谷防饥」意识远不如传统经济学家想像般强。针对这个缺失，塞勒建议雇主透过「自动参与」（automatic enrollment）和「自动增加供款」（automatic escalation）两套机制提高雇员退休储蓄率，但劳方有不参与（opt out）的自由。

美国在二○○六年根据塞勒的主张改革401（k）退休储蓄系统，数据显示，建议获采纳后，计划参与率大幅上升，且罕有地获企业和消费者权益团体一致支持，难怪塞勒认为退休储蓄乃行为经济学大展拳脚的沃土，皆因传统经济学拒绝正视人类缺乏自我控制能力这个重大缺陷。

本港强积金属强制性质，正因雇员没有不参与的自由，按照传统经济学思维，打工仔出于自身利益积极管理投资组合的诱因理应更大。惟事实并非如此，以不懂、没兴趣、不愿意为理由，对强积金账户不闻不问的供款人甚多。预设投资策略虽不是只为此辈而设，却根本就是针对这班「懒人」。

塞勒在其学术生涯中做过大量预设选择研究，相关实例和见解可在由他与哈佛法学院教授桑斯坦（Cass Sunstein）合着的《推力》（Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness）一书中轻易找到。两位作者要说明的是，欲使人们作出较佳的决定，毋须强迫，不用硬性规定，更不必妨碍民众的选择自由，只要略花心思，透过情境微调创造出适当的决策环境，便足以把事情引向对所有人皆有利的方向，神奇力量尽在轻轻一推。

《推力》在英美政策圈影响力巨大，可是在学界和民间惹来不少争议。塞勒与桑斯坦的主张，在反对者眼中有侵犯个体自主和选择自由之嫌。这种反应也许二人早已料到，故为相关概念冠上Libertarian Paternalism这个集自由意志与家长作风于一身、犹如「水沟油」的名称。如此用心良苦，用意显然在强调决策者于指引人民作出较佳选择之余，必须严守不侵犯个人自由的底线。以401（k）为例，不愿参加自动供款计划的员工，乾脆行使不参与权利便是。

撇开政治理念不谈，传统经济学与行为经济学对人类是否理性有着不一样的理解，Nudge概念就像Libertarian Paternalism那样，本质对立难以磨合。尽管塞勒已荣获诺贝尔经济学奖，但相关争议恐怕仍将没完没了。（完）

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