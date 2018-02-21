港报社评：输入海外医护，实已急不容缓--经济日报2月21日

今个农历新年，市民说得最多的除恭喜发财外，相信是身体健康，因一旦病倒，便要尝到公立或私家医院大排长龙的苦况。归根究柢本港医疗最缺人手，断不应再顽抗输入医护人员。

说医院医护人员苦捱农历新年，绝不为过，因不但所有公立医院超负荷，急症室尤甚，病人要等8个小时以上，各私家医院门诊亦大排长龙，等上3、4小时并不为奇。

情况最不堪的是恐近崩溃的公立医院，中大医学院院长陈家亮日前慨叹，年廿八病房情况惨不忍睹，既如战场亦如街市。

此固与流感肆虐有关，惟不但流感近年已是连番出现，情况却不但没改善反为更差，且在非流感爆发期亦常捉襟见肘，急症室要轮候数小时已成常态，专科排期亦动辄逾一年或以上。

说政府没回应吗？并非如此，例如虽然迟来，但北大屿山医院与天水围医院总算于2013年与去年启用，但前者多达两成面积与8成病床闲置，后者更只能每天提供8小时急症室服务，凸显医护人手远远追不上。

更严峻的是，虽然医管局规划未来十年增加5,000张病床，但正如本栏上月底引述智库推算，应付人口老化，公营医疗体系要增加1.6万张病床，只增5,000张已大落后，缺乏的医护人员数目只会更严重。

事实上，现时英国每一千人有3.7个医生，新加坡有2.3个，香港仅1.9个；国际标准护士病人比例是1：6，香港却仅1：11至1：12。特首林郑月娥虽在护士协会上月底登广告批评加床不加人手后，马上拨款5亿元为医护纾压，但医护总人手不变下，主要只能靠加班，医护压力难减，更增医疗事故风险。正如陈家亮所指，医生也是人，都会有倒下的时候。

政府虽正增加医生和护士学位，但医生和注册护士培训分别至少需6年和3年，远水救不了近火，医委会实不宜再以过高门槛如艰涩的执业试，妨碍够资历的海外医护来港服务，就以97年回归前承认的英联邦国家医生的执业资格，难道一过了1997年，他们的水平就大跌吗？正当美欧等为应付医疗人手不足而大举抢海外人才，香港要继续牺牲市民医疗利益而力拒外援吗？适当放宽海外医疗人才来港，实已急不容缓。

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