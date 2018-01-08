港报社评：辱骂法官闹剧，突显依法治国长路漫漫--明报1月8日

隶属国家文化部的中央芭蕾舞团因著名芭蕾舞剧《红色娘子军》的版权官司败诉，法院判决舞团须向原作者赔偿12万元人民币。这本来是一宗著作权官司，但中央芭蕾舞团却又是在网上发声明，又是开记者会，不仅攻击原告「背信弃义」「诈取不义之财」，更用「劣质法官」「枉法判决」「司法腐败」等激烈词语，点名辱骂判案法官和法院，在内地引发舆论哗然，在中央强调全面依法治国的今天，一个中央单位对于法院已生效的终审判决，竟然如泼妇骂街，口出恶言，令人侧目之余，亦深感中国建立法治社会还有漫漫长路要走。

这本来是一宗简单的民事官司，《红色娘子军》的编剧梁信，2015年起诉中央芭蕾舞团侵犯权著作权，法院判决舞团须向梁赔偿12万元人民币。但两年多过去，梁信本人已离世，舞团仍未履行法院生效判决。北京市西城区法院日前裁定，梁信家人有权继续追讨，舞团须履行赔偿。

败诉的中央芭蕾舞团竟发表声明，批评法院的判决，指摘判决是「渎职法官的枉法判决」，声称「中央芭蕾舞团已沦为司法冤民，将被迫步入上访大军！」「坚决不向枉法裁判和司法不公屈服！坚决与危害我们社会的司法腐败作斗争！」舞团召开记者会指摘梁信及家人兴讼是「诈取不义之财」，是「利用媒体颠倒黑白欺骗舆论大演悲情戏」，又威胁道「法院错误地强制执行」判决，将使《红色娘子军》面临被迫停演。

《红色娘子军》是在内地深入人心的著名传统剧目，中央芭蕾舞团又是文化部直属的国家级艺术团体，也许这就是该舞团有恃无恐、敢对法官破口大骂的原因吧。但作为一个本应属于殿堂级的文化团体，在一宗知识产权的官司中，对法院的终审判决出言不逊，扣帽子打棍子，不仅有失国家艺术院团的水准和风度，更折射出内地一些公家单位法治意识的欠缺。

保护著作权，维护原创者的合法权益，是法治社会的基本常识。内地的文艺演出早已市场化，中央芭蕾舞团的《红色娘子军》也早已不是免费的义演，而且收费不低，以3年前在澳门威尼斯人剧场演出时的门票标价，最高达580港元，最低也要180港元，依法向原作者支付版权费用，乃是天经地义之事。

如此简单的是非对错，中央芭蕾舞团为何仍然「理曲气壮」，这里面有几重因素，一是内地的法治教育不彰、法治意识不彰，遇纠纷习惯动之以情、晓之以理，却不愿诉诸法律；二是内地行政诉讼法虽已实施多年，但众多官府单位，仍无法律面前人人平等的意识，往往声大夹恶，仗势压人；三是输打赢要，一旦败诉，不愿循法律程序上诉申诉，而是气急败坏，鸣冤叫屈，或拒绝履行判决，或祭出大字报、上访等极端手段，以身抗法，甚至以权压法。

令人欣慰的是，北京的法院不为所动，继续强制执行对中央芭蕾舞团的判决。其实，法院用两年时间才完成如此简单的判决，已暴露内地法院判决执行的老大难弊端。但法院执行最终不为来势汹汹的谩骂所阻，彰显了法治的权威。最高人民法院也转发了题为〈蔑视法律者，舞姿再优美也会形象扫地〉的评论，作为对辱法事件的回应。

本来，中央芭蕾舞团的辱法事件在内地网上舆论的发酵，恰可作为不可多得的样本，用来对各级政府机关乃至全国人民展开一场生动的法治教育；但令人遗憾的是，有关方面却一声令下，将网上的有关讨论全部噤声，是家丑不可外扬？还是为官者讳？实在令人费解。

内地法律至今仍无「藐视法庭罪」的规定，不能不说是维护司法独立权威的一大缺陷。但社会各方尊重法院判决，是最起码的法治底线，如果任何团体可以各种名义蔑视法庭判决，社会将倒退到丛林法则时代。

法律应当被尊重，法治应当被信仰。中央芭蕾舞团拒不执行法庭判决的义务，又用泼妇骂街方式攻击法院和法官，对法官极尽侮辱、对司法极尽玷污的恶劣行径，已经违反了法律。内地去年出台的《保护司法人员依法履行法定职责规定》第15条规定，法官、检察官因依法履职遭受不实举报、诬告陷害、利用信息网络等方式侮辱诽谤，致使名誉受到损害的，法院、检察院、公安机关应依法追究相关单位或者个人的责任。

中央芭蕾舞团的这篇文革大字报式的声明，如果在网上一删了事，没有了下文，如果司法当局和有关方面不出声、不作为，不仅伤了法官的心，也破坏了司法的尊严和权威，今后如何让人民尊重法律、信仰法治？全面依法治国也就成了一句空话！（完）

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