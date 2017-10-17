港报社评：迁就商界成常态，包底思维不可长--明报10月17日

政府财政储备逾万亿元，库房水浸，善用银弹投资社会改善民生，放弃再当守财奴，是应有之义，惟公帑必须用得其所。近年政府管治出现了一种势头，一碰到争议困难，就尝试用钱摆平，慷市民之慨。由取消强积金对冲，到港铁车费乃至延长产假等问题，政府面对商界巨企「企硬」，政策寸步难行，就索性出钱帮商界「埋单」，彷佛成为了常态。政府花钱需要讲立场讲原则，没理由容许商界巨企「卸膊」，包底思维绝不可长。

「不敢叫商界埋单，唯有由政府包底」的趋势，上届政府已开始出现，取消强积金对冲方案是最明显例子，现届政府似有「发扬光大」之势。政府在一些民生政策难题上，对商界投鼠忌器，只要商界立场强硬一点，政府就宁可代为付钞，息事宁人。以免审查交通费补贴措施为例，市民当然乐见每月最多可享300元补贴，然而追源溯本，政策出台的一大背景，是市民不满港铁年年大赚却几乎年年加价，车费负担愈来愈重，促使社会开始讨论，政府作为港铁大股东，应否动用港铁股息补贴市民车费。

政府公共运输政策偏重铁路，令港铁成为难以驾驭的巨兽，强调股东利益多于市民利益，形成尾大不掉局面，就算年年加价，政府和市民也无可奈何，行政长官林郑月娥亦形容，港铁是民生问题「三座大山」之一。虽然政府官员强调，今次车费补贴是直接动用库房公帑，不是运用港铁股息，并且尽量涵盖多种公共交通工具，巧妙地将补贴措施与港铁问题「脱鈎」，不过归根究柢，如果港铁愿意负起更大社会责任，降低车费回馈市民，相信政府也未必需要「代劳」。政府推出交通补贴利民纾困，其实亦是回避触碰港铁这个烫手山芋，舍难取易。

政府处理劳资难题的方法，也愈来愈倾向「包底」代劳，帮商界付钞。施政报告除了提出侍产假由3天增至5天，又表示会研究延长产假，由10周有薪产假变成14周，一旦措施落实，估计雇主会有数以亿元计额外开支。增加侍产假涉及金额相当有限，雇主一年额外开支估计大约8000万元，商界认为可以接受，惟对于延长产假却明显有所抗拒。综观政府官员之言，延长有薪产假事在必行，虽然未知具体方案如何，惟当局势将出钱资助雇主，甚至有可能由政府「包底」，所有新增支出均由政府支付。

14周产假是国际劳工组织的建议，香港作为一个发展成熟的社会，没理由在这方面落后于国际标准，资方有责任作出合理承担，不应该连达至妇女劳工基本权益，也要由政府出钱全数「贴」够。现在政府还未正式与资方磋商，已率先透露愿意「包底」，自揭底牌，商界当然心里有数，不会愿意额外多付一分一毫。

政府对于取消强积金对冲机制，所展现的同样是「包底思维」。当年政府为了争取商界支持落实强积金计划，容许资方动用强积金雇主供款，抵消雇员的遣散费和长期服务金。对冲机制15年间合共「冲走」打工仔逾300亿港元，对劳方极不公道，早应废除，然而商界声称取消对冲机制将令中小企开支大增，仅愿承担小部分，坚持政府要出更多钱帮手「埋单」，结果政府这位鲁仲连，又要充当滥好人。梁振英政府抛出的方案，提出预留79亿元，协助雇主分担部分开支，为期10年。虽然方案最终拉倒，惟现届政府表明，处理取消对冲机制方向，与上届政府思维脗合，意味政府又要「落水」动用公帑。

政府坐拥万亿元储备，应当多花钱投资社会，改善基建，多建医院，奠基未来，没理由充当守财奴，惟必须确保公帑用得其所，紧守财政纪律。政府动辄代商界包底埋单，但求用钱摆平阻力，不仅牺牲公道和原则，更有可能影响财政纪律，做法并不可取。交通费补贴一类政策，一旦开了头，便很难取消，所谓由政府花「开心钱」让人人皆大欢喜，不过是慷市民之慨。商界看准了政府这种「包底思维」，未来在划一劳工假期等问题，必然倾向「企硬」，静待政府又一次「落水」出钱，「包底」风气一成，要扭转将极为困难。

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