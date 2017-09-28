港报社评：迎接“人才主义”时代，难容官僚保守作风--明报9月28日

世界经济论坛发表《全球竞争力报告》，香港整体排名跳升3级，由第9位升至第6位。对于这类国际排名比并，毋须过度放大一时升跌得失，秉持平常心看待，趁机检讨不足，意义来得更大。香港在司法独立方面排名跌了5级，惹来关注，然而相比之下，创新动力不足才是香港提升竞争力的最大负累。政府推动创科步伐太慢，当局必须加强支援初创企业，协助培训创科人才，迎接「人才主义」新时代。

《报告》提到，一流基建设施、开放的竞争环境、金融市场蓬勃等，仍是香港最大优势。过去一年，由立法会宣誓案、人大释法，再到近月社运中人判囚，围绕司法独立的争论喧嚣不已，尽管有权威法律界人士强调，不能因为判决不合心意，妄言「法治已死」，可是相关争拗不休，难免有损香港形象。香港司法独立评分，由之前两年的6.3分（7分最高）微跌至6.1分，到底是客观现实反映，还是主观印象变化，恐怕言人人殊。有则改之无则加勉，是最恰当的应对心态。

今年香港整体排名「3级跳」，主要是由于「营商先进度」和「创新」改善，世界经济论坛形容，香港「走对了路」。可是细看12项指标评分，不难发现「创新」一项评分仍然偏低，只有4.5分，必须急起直追。早于2013年，政府已提出建设「智慧城市」，推动创科，然而创科局成立两年，很多鸿图大计仍然只闻楼梯响，未见具体成绩。九龙东智慧城市先导计划最终是龙是蛇，仍是未知之数；去年政府拨出20亿元作为创科创投基金，向初创企业提供拨款，直到本月才开始接受申请；数月前，创科局委托顾问公司发表智慧城市蓝图研究报告，勾勒发展方向，惟政府打算明年第3季才正式公布发展蓝图，步伐未免太慢，缺乏雷厉风行魄力。

建设「智慧城市」需要数据共享，惟本港很多私人机构诸如专营巴士公司和停车场营运商，都不愿分享数据，妨碍落实「智能泊车」和「智慧出行」等构思，政府理应尽快处理，然而迄今未见当局有急事急办的决心，顾问报告只是建议政府设立中央统筹小组，推动开放数据政策。就算政府明秋公布蓝图采纳建议，统筹小组还要花多少时间解决开放数据问题，实在令人忧心。

创科发展香港落后太多，政府必须打破官僚保守作风。近月内地创科界人士先后开腔，暗批本港创科局办事不力，腾讯主席马化腾表示，创科路上没有随随便便的成功，每个成功的城市都有赖政府支持，刺激创科发展「有压力才有动力」，「笑言」官员拿不出成绩就应该问责。特区政府官员应该虚心聆听批评，查找不足。

推动创科，需要资金、人才和政策。特区政府习惯做保守的把关人，却不习惯做进取的推动者。本港科研经费占GDP比例只有0.73％，远远落后于深圳的4％，特区政府扶持初创企业，需要的不仅是区区20亿元基金拨款，还必须有效统合「官商产学」，支持培训人才，修改过时法例拆墙松绑，为初创企业创造理想环境，发动民间力量昂首向前。推动创科发展风险难免，没有必胜把握，政府应敢于尝试，不能抱残守缺。举例说，印度政府为了支持初创企业，规定公营机构招标必须有一定比例产品服务采购自微小企。今年《全球竞争力报告》，香港评分最低的细项是「政府采购先进科技产品服务」，只有4.2分，较印度的4.7分要低，并非偶然。

本港一些人仍在讨论如何协助大专院校把科研理论转化为产品，新加坡一些政府部门已直接与大学签订研究合作协议，运用大数据和创科工具改善社区规划建设。新加坡政府除了以「一对一」方式注资初创企业，还会为初创企业配对导师，提供创业建议。相比之下，本港初创企业的支援便少得多，科研人员甚至还要担心，政府会否批准无人车行驶、无人飞机送餐会否有法律问题。

世界经济论坛创办人史瓦布形容，世界正进入「人才主义」（Talentism）时代，资本主义迈向新模式，具备创新能力的人才将取代资本，成为最重要的生产因素。史氏「新资本主义」之说并非人人同意，惟学者普遍认同，栽培和吸引人才的能力，将成为不同地区经济表现高低的关键因素。香港并非没有一流学府，惟政府未能为创科发展营造理想条件，人才必然外流。政府当前急务，不仅是鼓励初创，更要协助它们壮大，当局应该主动协助初创企业配对本港所栽培的人才，同时积极招揽外来人才，赶上「人才主义」新趋势。

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