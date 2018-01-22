港报社评：还有多少个5年，让港错失良机--经济日报1月22日

特首林郑月娥接受本报专访指出，本港金融发展过去5年失去很多机会。香港在未来30年以至2047年后要不失机会，极需清楚在国家的长远发展策略中的定位，才能稳住自身价值，创造双赢。

今年是国家改革开放第40个年头，由1978年至去年，内地实质经济增长了31倍，取得骄人成绩，成为全球经济增长的重要贡献者。不讳言的是，香港在整个过程中担当独特而重要角色，却也在不断变化环境中，面对一些问题。

简单来说，香港由率先向内地投入资本、技术、经验与国际市场渠道；到工业北移，服务业跃升；再到由协助外资「走进去」，变为扶助内资与人民币「走出去」等。随着内地经济结构升级转型，香港既提供内地适切所需，本身角色也不断要适应变化。

在过程中，香港人固易自我菲薄，毕竟从总体经济上看，香港的重要性似乎大减，如香港占中国经济的比重从40年前约四分之一大降至现时仅3%左右。然而，从内地经济结构发展着眼，如协助人民币国际化、内地金融现代化、服务业水平国际化等，香港的贡献仍然独特、重要。

当然，个中亦有忧心与内地经济深度合作，会否失去国际都会特色，演变为普通内地城市？又或随着内地不断进步，例如上海的国际性不断提高，香港的独特性会否不再？

在变动不居中，这些犹豫恐难以避免，重要的是香港包括政府、业界与市民能否把握新的机遇与香港相应的定位。事实上，过去40年香港基本上是成功的，在内企来港上市、人民币离岸中心、沪港通、债券通等，都取得长足发展。

去年内地十九大定下了到本世纪中叶的两步走国家发展方略，以时间计，也就大约是本港50年不变即2047年后不久，故如何因应国家这个规划找到定位，为国家继续作出独特贡献，包括金融方面，由双赢中获取本身的发展，便极为重要。相信此亦势将左右2047年后的中港关系与发展。

毫无疑问，香港的关键角色仍续是国家最开放最前端的国际金融中心，除要巩固本港人民币离岸中心、沪港通等优势之外，更要跟上内地金融发展的形势，不断积极探索定位与独特贡献，过程中既不妄自菲薄更要不亢不卑，抓紧在未来30年各个机遇。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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