港报社评：通胀重临不足惧，救市后患更堪忧--信报2月8日

环球股市近日出现震仓式暴跌，久违了的波动性强势回归。港股周三早段一度受华尔街隔晚反弹刺激急升，恒指曾涨近九百点，惜后劲不继，收市倒跌二百七十二点。经过连日折腾，市场气氛骤变，一月份的亢奋情绪已荡然无存。

每当港股遭逢重大逆转，政府官员例必由警示风险转为派「定心丸」，一面强调香港有强大实力应付市场波动，金融体系稳定；另一面则提醒投资者管理好财富、量力而为。

美国联储局理事鲍威尔本周正式从耶伦手上接过主席帅印，席未坐暖即遇上美股剧挫触发环球小股灾。前美林首席经济师、言论向来偏向悲观的著名分析员罗森伯格（David Rosenberg）不忘向联储局新掌舵人「提示」一番，重谈二○一二年贝南奇在位期间，鲍威尔大力反对落实第三轮量化宽松（QE3）的旧事。

根据会议纪录，鲍威尔所以不赞同推出QE3，主要由于他认为此举势必为金融市场风险大增埋下伏线，联储局日后「退市」引发利率上升债市波动尤其令人担忧。耶伦于任内最后一天公开承认，对未获总统特朗普邀请连任感到失望。鲍威尔当年的警告不幸言中，未知耶伦心里会否闪过一丝宽慰，为这个烫手山芋由最合适的人选接下而松一口气？

毫无疑问，鲍威尔是在美国经济及金融市场处于极敏感的时刻肩负起联储局主席重任。从好的方面着眼，经过接近十年的宽松政策环境，美国以至环球经济终于露出摆脱低增长、低通胀的曙光。最新就业数据显示，美国平均时薪上月按年升百分之二点九，为逾八年来最强劲的工资增长。那等于说，央行「天量放水」只惠及资产市场的局面可望稍改，意味中下阶层得以较大程度分享经济复苏「红利」。

矛盾的是，物价及工资压力升温，加上美国税务改革措施今年起执行，目前已徘徊于百分之三的经济增长大有加快可能，把美国经济推向过热边缘。联储局上周议息后发表声明，对通胀率达到百分之二目标并保持稳定显得信心十足，而市场亦普遍相信美国今年加息次数不会少于三次。在这种「共识」牵引下，美国十年期国债孳息已升至二○一四年以来的最高水平，逐步逼近三厘这个重要关口。

美股近日大幅回落若纯因市场尚未适应通胀重临和利率加快上调，只要企业未来公布的营运数据能证实经济扩张带来的好处足以抵消工资上升及息口转变对盈利造成的负面影响，那么始于本月的大调整反而有助纾缓美股估值过高的烦恼，令牛市变得更健康。

鲍威尔甫上场便遇上华尔街暴跌，许多人少不免忆及一九八七年格林斯平接任联储局主席两个月后美股大崩溃那一幕。可是，我们认为，与今天最具可比性及最有参考价值的案例，应是一九九四年的「债市大屠杀」（Bond Market Massacre）。

联储局从当年二月起计的一年，合共加息二点二五厘，债市「满地鲜血」之余，美股亦大受牵连出现大幅度调整。然而，投资者对经济增长加快带动利率上扬的环境很快便适应下来，「债市大屠杀」发生一年后，美股昂然步入史上其中一次最强劲的牛市。历史不会简单重演，可是这个案例足以说明，加息虽难免对股市造成冲击，惟只要经济和企业盈利承受得来，短暂回调不足为惧。

鲍威尔面临的真正挑战不在经济过热，而在联储局于「后海啸」时期多番以QE等非常规手段应对危机，金融市场早已给扭曲得面目全非。资金在零息环境中四出寻觅回报，利率一旦正常化，各类风险资产面对价格重订（re-pricing）势所难免。

美国和日本近日都有沽空「恐慌指数」VIX的交易所买卖基金（ETF）停运，投资者血本无归。一两只基金出事也许问题不大，若风险已潜伏于金融市场每个角落，系统性危机会否重演便很难说了。

鲍威尔过往不断提醒联储局同侪切勿低估相关风险，今天美国央行由他掌舵，且看这位新主席如何应付可能出现的危局。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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