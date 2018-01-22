港报社评：郑若骅解惑能力亦有待改善--信报1月22日

律政司司长郑若骅被揭发名下物业海诗别墅僭建以来，多处疑团未有清晰解说，其处理手法一直被负评。立法会议员不论民主派抑或建制派，皆有意邀请司长面对面交代问题，可是郑若骅以「未准备好」为由，拒绝出席周一的立法会司法及法律事务委员会会议，却在一天前的周日，接受电台节目访问，主要谈及的就是僭建，明显想为事件洒水降温。此举惹来属于建制派的司法及法律事务委员会主席梁美芬不满，认为有损行政立法关系。

郑若骅选择在哪个场合交代事件的来龙去脉，其实不是重点，只要她讲得清清楚楚，立法会也好，电台也好，甚至只是街头巷尾接受记者「扑咪」，关心时事的广大市民都愿意洗耳恭听。很可惜，这位新任司长在周日的电台访问里面，继续搬出「实在好忙」和「无为意到」等等字眼来回应种种质疑，虽然她多次郑重向市民道歉，但恐怕接受其解释的听众寥寥无几，毕竟忙到不知自己名下物业有违法僭建的说词，远远超出一般正常人的理解范围以外，何况身为业主的她，根本就是法律专家，而且曾经着书介绍《建筑物条例》。

疑团之一关乎海诗别墅的不寻常成交价，她在二○○八年以二千六百万元购入物业，对比上手业主不足一年前的买入价（一千二百六十八万元）高出一倍，当时正值雷曼事件触发金融海啸，股市和楼市同样下跌，为什么买家竟然不介意高价接货？是不是跟卖方有特殊协议？郑若骅声称不认识卖家，而不介意在金融海啸之际高价购入该独立屋是因为「家人喜欢」，所以「不想踢契」。

不知郑若骅一时口快还是潜意识「说漏了嘴」，严格而言，郑若骅应该说「不想挞订」才对。「踢契」和「挞订」是两个完全不同的概念，前者是意味买家觉得卖家有问题，可能业权不清，可能物业存在着违例建筑物，所以要求取消交易，甚至兴讼索取赔偿；后者则是买家改变主意，可能由于借不到银行按揭，可能担心市况下跌而后悔买贵楼，宁愿损失订金亦要壮士断臂。郑若骅说的并非「不想挞订」，而是「不想踢契」，不禁让人产生联想，难道她根本明知该独立屋存在着违例建筑物？

假设这位不吝啬于一掷千金购入心头好的业主真是一时口快，误把「不想挞订」说成「不想踢契」，又假设她没有刻意隐瞒，一切如其所言，全都是贵人事忙惹的祸，忙到不看按揭文件，忙到不看建筑图则，忙到十年来懵然不察家中有一个法例不容的额外地库，我们仍然有一点忧虑挥之不去--律政司司长的主要职能包括替公众解除法律上的疑惑，郑若骅迄今的表现及格吗？

围绕着这宗扑朔迷离的僭建风波，特首林郑月娥不得不承认，公众很难理解司长为何忙到不知寓所僭建，所以她惟有呼吁大家包容。郑若骅本人相信也体会得到公众质疑的原因，所以她连番致歉。即使我们抱持包容之心，撇除司长的个人诚信问题，但她的处事能力始终予人力有不逮的观感，家中是否僭建已是糊里糊涂，事后的所谓交代又是说服力欠奉。

接受电台访问之时，郑若骅已暗示其他物业可能有问题，昨晚深夜十一时许，律政司透过政府新闻处发稿，承认她在港岛南区另有物业改装未经登记，认可人士建议根据原图则修正，其中两项修正牵涉外墙。至于两个位于沙田的物业，认可人士检查后认为，除对厨房门耐火功能存疑而建议更换之外，没有其他需要修正的地方。换言之，司长涉及僭建不止一宗，风波可能扩大。

站在处事能力的角度衡量，郑若骅的毛病除了公认的警觉性不足和敏感度不足之外，尚有解惑能力明显不足。官场对于负评的流行应对用语是「可以做得更好」和「还有改善空间」。我们建议，郑若骅尽快丢弃「一忙便忘」的坏习惯，扩展其应有的法律专业空间，切切实实改善释疑解惑能力，事关她日后面对的必然是大大小小的疑惑，例如高铁西九龙站「一地两检」本地立法工作，在在需要司长施展浑身解数拆解疑团。如果郑若骅无法汲取教训，未来日子将会举步维艰。

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