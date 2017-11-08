港报社评：释放女性巨大潜能，对骚扰行为零容忍--信报11月8日

性骚扰丑闻近日成为国际社会热门话题，相关风波犹如雪球一样愈滚愈大，不但荷里活演艺界多位名人被指控侵犯女性（《纸牌屋》主角奇云史柏西〔Kevin Spacey〕的侵犯对象则是事发时年仅十四岁的男童星），类似事件更加席卷政坛。最新事态发展之一是英国国防大臣房应麟（Michael Fallon）被揭发于十五年前非礼女记者，他以个人行为不符道德标准为由辞职，首相文翠珊宣布实施新的申诉机制处理性骚扰问题，强调必须建立新的尊重文化，让受害者的投诉得到妥善调查。

据英国传媒报道，涉嫌性骚扰的还有多名内阁官员和国会议员，身为女性的文翠珊如何「改变国会的性别歧视文化」备受瞩目。与此同时，《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）秘书处发布大会日程，首度引入一则「对骚扰行为零容忍」的启事，提供投诉及举报方法。UNFCCC执行秘书Patricia Espinosa指出，深信性别平权是重要的气候行动议程之一，且对性骚扰现象有深切感受，因此一直在制度层面致力推动各种平权措施。

性骚扰很多时候并非单纯的肉慾犯禁，而是自以为优越的男性权力对弱者的欺凌，因此有人提倡性别平权与之抗衡。性别平权是联合国「可持续发展目标」重点议程之一，从宏观角度研判，性别不平等令不少国家错过了培育女性独当一面的机会。简单来说，女性要是继续在歧视文化底下受到压榨的话，其潜藏的巨大功能难以发挥。

性别平权或曰男女平等固然在道德上有其正当性，即使讲得功利一点，尊重女性其实也有沛然莫之能御的经济效益。且举沙地阿拉伯为例，该国一直奉行「性别隔离政策」，女性的社会地位极低，但国王萨勒曼上月颁令，破天荒准许女性驾驶汽车，预料最快明年六月生效，这项新例为推进女权运动踏出重要一步。至于年轻的沙地王子，推进女权运动的手法是透过旗下公司塑造漫画《沙地少女的革命》，故事描述女英雄Latifa拥有超能力，在地球经历末日浩劫之时守护人类，此举跟美国象征解放女性的《神奇女侠》大有异曲同工之妙。

沙地阿拉伯尝试为女性抛开枷锁，一来是为了改善国家形象，争取外国商家投资；二来则促进经济多元化，避免过度依赖传统的石油产业，将女性引入劳动市场，期望到了二○三○年，劳动人口的女性比例从目前的百分之二十二提升至百分之三十。女性获准驾车，意味着她们可以自由自在外出工作，并且为车厂带来商机，女性用家的市场得以开发，估计汽车销量每年增加一成半至两成。

正当原把女性视作男性附属品的沙地阿拉伯也要改革，为女权运动踏出重要一步之际，有一点显得相当讽刺，世界经济论坛（World Economic Forum）最新的《二○一七年全球性别差距报告》指出，两性在工作环境和政治表现的差距呈现日益扩大的趋势，去年预料男女平等还需八十三年才可实现，但是按照目前的进展估计，落实全面的男女平等尚要再花一百年；若然单计职场，平等之期是二百一十七年之后。该论坛又表示，这是近十一年来首次男女不平等呈现恶化迹象。

在二十一世纪的今天，很多先进国家和地区的女性独当一面并不是什么新鲜事，女强人甚至女元首比比皆是，英国既有首相文翠珊，德国也有总理默克尔，香港特首乃绰号「好打得」的林郑月娥。却可惜，一连串的性骚扰丑闻反映性别歧视文化始终挥之不去，就算在自诩文明、经济发达的社会，女性的潜能仍未彻底释放。

《神奇女侠》或者《沙地少女的革命》虽说只是天马行空的漫画，但女性为人类带来的贡献实在不容小觑，因此，对骚扰行为零容忍应该是全球凛遵之守则。（完）

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